Formarse en Murcia para responder a los retos de sus empresas

La formación de posgrado tiene más sentido cuando aborda los problemas que después se encuentran en una empresa. En la Región de Murcia, esos problemas tienen nombres concretos: internacionalización, relevo generacional, digitalización, dificultad para captar determinados perfiles, control de costes, nuevas obligaciones fiscales o incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de trabajo.

Son retos que afectan de forma diferente a una compañía agroalimentaria, una industria, una empresa logística, un despacho profesional o una firma de servicios, pero tienen algo en común: necesitan profesionales capaces de responder a un entorno empresarial que cambia con rapidez.

Ahí es donde la formación especializada encuentra una conexión directa con el tejido productivo regional. No se trata únicamente de obtener una titulación adicional, sino de adquirir conocimientos que puedan utilizarse para resolver situaciones que ya están apareciendo dentro de las organizaciones.

La transformación tecnológica no elimina la necesidad de especialización técnica. / ENAE Business School

ENAE Business School desarrolla desde Murcia una oferta de másteres orientada precisamente a distintas necesidades profesionales. Dirección empresarial, finanzas, recursos humanos, fiscalidad, marketing, comercio internacional o transformación digital son algunas de las áreas en las que la evolución del mercado está obligando a revisar competencias y formas de trabajar.

En el ámbito de la dirección, por ejemplo, el reto aparece cuando un profesional con experiencia deja de responder únicamente por un departamento y empieza a intervenir en decisiones que afectan al conjunto de la compañía. Comprender finanzas, estrategia, operaciones, personas o contexto internacional pasa entonces a formar parte de su trabajo.

En otras áreas, el cambio llega de la mano de la tecnología. Los profesionales financieros disponen hoy de herramientas para analizar grandes volúmenes de datos, automatizar procesos o plantear distintos escenarios antes de una decisión. Recursos Humanos incorpora análisis de datos e inteligencia artificial para abordar cuestiones relacionadas con selección, desarrollo o retención del talento. Marketing trabaja con una capacidad de segmentación y medición muy diferente a la de hace pocos años.

La transformación tecnológica, sin embargo, no elimina la necesidad de especialización técnica. En ámbitos como la asesoría fiscal, conocer la normativa, interpretar correctamente una operación o saber desenvolverse ante la Administración continúa requiriendo una preparación específica y un contacto estrecho con la práctica profesional.

Esta combinación entre conocimiento técnico y nuevas herramientas es especialmente relevante para la Región. La presencia de empresas familiares y pymes obliga a profesionales de distintas áreas a tener una visión muy próxima al negocio. Al mismo tiempo, la vocación exportadora de numerosas compañías murcianas introduce variables internacionales en decisiones relacionadas con mercados, financiación, logística, fiscalidad o gestión de equipos.

Por eso, formarse en Murcia también permite trabajar sobre una realidad empresarial cercana. Los casos que se analizan en el aula no resultan ajenos cuando cuestiones como la internacionalización, los costes de producción, la captación de talento o la sucesión empresarial forman parte de las conversaciones habituales de las compañías de la Región de Murcia.

La relación con profesionales en activo contribuye igualmente a reducir la distancia entre formación y empresa. Profesores vinculados al ámbito empresarial y participantes que llegan con experiencias de sectores diferentes convierten el aula en un espacio donde los conocimientos pueden contrastarse con problemas reales.

Para algunos alumnos, un máster supone el paso entre la universidad y una especialización profesional. Para otros, llega después de varios años de experiencia, cuando necesitan actualizar conocimientos, asumir nuevas funciones o prepararse para una responsabilidad distinta. También hay quienes buscan reorientar su carrera hacia un área con mayor demanda.

No existe, por tanto, un único momento para cursar un posgrado ni una única razón para hacerlo. Lo relevante es que la formación responda a una necesidad profesional concreta y que lo aprendido pueda trasladarse después al puesto de trabajo.

En una Región donde las empresas compiten cada vez más fuera de sus fronteras y afrontan al mismo tiempo cambios tecnológicos, organizativos y generacionales, esa conexión resulta especialmente importante. La formación de posgrado puede desempeñar un papel precisamente ahí: ayudar a que el talento que necesitan las empresas murcianas también pueda desarrollarse desde Murcia.