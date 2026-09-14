Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años

El cumpleaños de Horno Joaquín llega este mismo mes con un regalo difícil de superar. Apenas un día antes de que esta emblemática panadería murciana cumpla 72 años de historia, su panadero, Eloy Moreno Gil, ha conseguido este lunes la Estrella de Oro del certamen 50 Panader@s TOP de España, que reconoce a algunos de los mejores profesionales de la panadería artesana del país.

El premio fue recogido este lunes en Bilbao por Eloy Moreno Gil, responsable junto a su mujer, Rosario, de la tercera generación del establecimiento familiar. Y el momento tuvo además un marcado carácter familiar. En la entrega estuvieron también Joaquín Muñoz Sánchez, padre de Rosario y representante de la segunda generación del horno, y Noa y Gabriela, hijas de la pareja. Tres generaciones compartiendo así un reconocimiento que llega prácticamente al mismo tiempo que las 72 velas del negocio.

Ya de regreso a Murcia, Rosario reconocía desde el coche la enorme satisfacción de la familia. El premio, explicaba, supone una alegría especial por la coincidencia con el aniversario y un reconocimiento a una forma de elaborar el pan que Horno Joaquín lleva defendiendo durante décadas.

Y cuando se le pregunta por el secreto del pan ganador, la respuesta llega rápidamente: la masa madre y el tiempo. La elaboración exige un proceso que se prolonga durante cerca de medio día, respetando las fermentaciones y dejando que la masa evolucione sin prisas antes de entrar en el horno. Una manera de trabajar que, pese al crecimiento del negocio, continúa ligada a los principios de la panadería tradicional.

Horno Joaquín utiliza diferentes masas madre naturales de cultivo (entre llas integral, trigo duro, espelta o centeno) y defiende las fermentaciones largas como uno de los elementos fundamentales para conseguir panes con mayor aroma, sabor y textura.

Foto de familia de los participantes en la entrega de premios del certamen 50 Panader@s TOP de España / L.O.

Una final entre los mejores de España

El Oro llega después de varios meses de competición en la segunda edición de 50 Panader@s TOP de España, certamen impulsado por Panàtics y Pan de Calidad para reconocer y dar visibilidad a los mejores profesionales y obradores artesanos del país.

El proceso recorrió diferentes puntos de España mediante ocho convocatorias clasificatorias. Los participantes tuvieron que presentar dos hogazas y dos barras españolas elaboradas artesanalmente y ajustadas a unas medidas y pesos establecidos.

Después llegaba el momento del jurado. Mediante una cata anónima, los panes eran examinados atendiendo a cuestiones como el aspecto exterior, la greña, la corteza, la estructura y alveolado de la miga, el aroma, el sabor, la textura y la calidad general.

De esas pruebas salieron los 50 Panader@s TOP de España, distinguidos con la Estrella DIR-Informática de la Panadería. Los tres profesionales con mayor puntuación lograron además el pase a una final para decidir las Estrellas de Oro, Plata y Bronce.

Eloy Moreno Gil llegó a esa última prueba junto a Isidro Tolosana Aso, de Panadería Tolosana, en Almudévar (Huesca), y Victoria Porteiro Rey, de Panadería Roiser, en Coristanco (A Coruña).

La final añadió este año una dificultad especial. Los tres candidatos tuvieron que volver a elaborar sus panes en directo en un mismo obrador, bajo la supervisión del jurado, que no solo valoró el producto terminado, sino también la técnica y los conocimientos demostrados por cada profesional.

Finalmente, el pan elaborado por Eloy llevó a Horno Joaquín hasta la Estrella de Oro.

Eloy Moreno y Rosario Muñoz, junto a una de sus hijas, con los dos finalistas del certamen, Isidro Tolosana Aso y Victoria Porteiro Rey / L.O.

De Joaquín a Rosario y Eloy: tres generaciones alrededor del horno

El reconocimiento tiene un significado especial por la historia que existe detrás del establecimiento.

Horno Joaquín comenzó su trayectoria hace ahora 72 años y el oficio ha ido pasando de una generación a otra. Joaquín Muñoz Sánchez representa la segunda generación de una familia que ha mantenido vivo el negocio y que ahora tiene continuidad con su hija Rosario y su marido, Eloy Moreno Gil.

La presencia de Joaquín en Bilbao permitió que esa segunda generación asistiera en primera persona al momento en el que el trabajo del horno familiar alcanzaba uno de sus mayores reconocimientos nacionales. Junto a ellos estaban también Noa y Gabriela, prolongando en la fotografía familiar una historia que comenzó hace más de siete décadas.

Actualmente, Horno Joaquín cuenta con establecimientos en Zeneta y Beniel, en la Región de Murcia, además de varios puntos de venta en Orihuela, y presta también servicio a restaurantes y celebraciones.

El negocio ha crecido, pero la familia insiste en conservar aquello que considera esencial: materias primas seleccionadas, masa madre natural y procesos de fermentación prolongados.

Otros dos murcianos entre los 50 mejores

La representación regional no termina con Horno Joaquín. Otros dos profesionales murcianos han conseguido entrar este año en la selección de los 50 Panader@s TOP de España.

Se trata de Juan Antonio García García, de La Subirana, Taller de Pan, en Molina de Segura, y Juan Carlos Guirao Cabrera, de Juan Guirao Mengual, en Alcantarilla.

Tres representantes de la Región entre los obradores destacados del país y uno de ellos en lo más alto del podio.

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Para la familia de Horno Joaquín, sin embargo, este Oro tiene algo más. Llega más de siete décadas después de encender por primera vez sus hornos y con tres generaciones reunidas para verlo. Un premio nacional como regalo de cumpleaños.