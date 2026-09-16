Los inmigrantes que alcanzaron en patera el litoral de la Región de Murcia en 2026 superan a los llegados a Andalucía

Un total de 2.024 personas llegaron en patera a la Región de Murcia hasta julio de 2026, según consta en el denominado ‘Informe inmigración marítima irregular’ del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, unidad de la Policía Nacional, integrada en la Comisaría General de Extranjería. La cifra supone un incremento respecto a 2025, cuando, hasta el séptimo mes, habían arribado al litoral de la Comunidad cerca de mil extranjeros en barcazas.

En el documento policial, al que ha tenido acceso este diario, consta que, en la vecina comunidad de Andalucía, arribaron por mar hasta julio un total de 1.998 migrantes. Donde más llegaron fue a la vecina provincia de Almería (donde desembarcaron 1.744), seguida de Cádiz (cuya costa alcanzaron 206 extranjeros) y de Granada (con 48). Se da la circunstancia de que al litoral malagueño, al igual que en el año 2025, no llegó nadie.

59 barcazas en las costas de la Región

Almería continúa siendo el principal punto de entrada irregular del litoral andaluz, aunque con unas cifras menores a las del año pasado (llegaron 2.097 personas en el mismo periodo). En el caso de la Comunidad murciana, las entradas por mar crecieron: frente a los ya citados 2.024 extranjeros (en su mayoría argelinos) llegados en los siete primeros meses del presente año, fueron 899 los arribados en las mismas fechas de 2025, concreta el informe. En cuanto al número de barcazas, los Cuerpos de Seguridad detectaron en el litoral de la Región de Murcia un total de 59, mientras que en el conjunto del país la cifra se eleva a 645.

L. O.

Por nacionalidades, la grandísima mayoría de los llegados a España por mar, concretamente, 3.624 de 4.231 en 2026, proceden de Argelia. Solamente 476 son originarios de Marruecos. Asimismo, la Policía contabiliza a 45 subsaharianos.

Estas personas se echan a la mar desde África en embarcaciones en muchas ocasiones precarias y lo hacen «empujados por el buen tiempo, la buena mar y el mayor número de horas de luz diurna, factores que facilitan la travesía principalmente desde Argelia», como comentaba a este diario el secretario general en la Región de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan García Montalbán. Cabe recordar que la Comunidad ha sido escenario en las últimas semanas (desde finales de agosto y a principios de septiembre) de un goteo constante de pateras que llegaban incluso a playas abarrotadas de bañistas.

Noticias relacionadas

Las mafias aprovechan las bondades climáticas (presentes en la Comunidad murciana prácticamente durante todo el año) para fletar más barcazas con destino a Europa, en concreto más a la zona levantina, debido a la presión policial en el Estrecho, donde patrullas tanto en la parte marroquí como en la española ponen trabas a los pateristas.