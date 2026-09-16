Eduardo Osuna, candidato al Decanato de Medicina de la UMU: "El relevo generacional del profesorado es uno de los principales retos"

La Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU) ha iniciado el curso 2026-2027 con la convocatoria de elecciones, una cita que le llevará a renovar a su equipo directivo en los próximos días y que enfrentará a dos grandes nombres del ámbito académico: Gracia Adánez, médica de Urgencias de la Arrixaca, profesora permanente y vicedecana junto a la recientemente jubilada Carmen Robles; y a Eduardo Osuna, catedrático de Medicina Legal y exdirector general de Universidades de la Región de Murcia. La cita en las urnas será el próximo viernes, 18 de septiembre de 9.00 a 17.00 horas.

El especialista en Medicina Legal ha presentado su candidatura para llegar en las elecciones del próximo viernes al Decanato de la Facultad de Medicina de la UMU. El catedrático de Medicina Legal y Forense y exdirector general de Universidades de la Región de Murcia hace hueco en su agenda de campaña para analizar sus principales propuestas de cara a los próximos años.

¿Qué le ha llevado a presentar su candidatura al Decanato de la Facultad de Medicina?

La Facultad de Medicina se encuentra en un momento importante. Tenemos retos como la consolidación de los nuevos planes de estudio de los grados de Medicina y Fisioterapia, el relevo generacional del profesorado, el crecimiento del Campus de la Salud, la necesidad de seguir mejorando las prácticas clínicas en Medicina, Odontología y Fisioterapia y el enorme cambio que están suponiendo la innovación docente, la simulación y la inteligencia artificial. He decidido presentar mi candidatura porque creo que mi experiencia y mi conocimiento de la Universidad pueden ser útiles en este momento. Nuestro propósito es aprovechar esta etapa para construir una facultad moderna, abierta y cercana, que forme excelentes profesionales, genere conocimiento y mantenga un papel relevante en la Universidad y en la sociedad de la Región.

¿Cuál considera que es actualmente el principal problema de la Facultad y cuál sería su primera decisión si resulta elegido?

Si tuviera que señalar uno de los principales retos de la facultad, destacaría el relevo generacional del profesorado. Es una cuestión que debemos afrontar con previsión y que afecta tanto a las áreas básicas como a las clínicas y a nuestras tres titulaciones: Medicina, Odontología y Fisioterapia. Por ello, una de nuestras primeras actuaciones será analizar las necesidades de profesorado a corto y medio plazo, anticipándonos a las jubilaciones y detectando las áreas con mayores necesidades docentes. En el ámbito clínico, además, la renovación del concierto entre la Universidad de Murcia y el Servicio Murciano de Salud abre una oportunidad especialmente importante para favorecer el relevo generacional y atraer a profesionales jóvenes a la carrera docente universitaria, impulsando nuevas figuras como la de profesor ayudante doctor vinculado.

"Queremos una facultad moderna, abierta y cercana, que forme excelentes profesionales"

¿Cuáles serían las tres prioridades de su equipo?

Aparte de lo comentado, necesitamos incorporar nuevos contenidos como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos y los retos que surgen, como es el caso de la integración estratégica de la IA, pero de forma transparente, ética y responsable; seguir mejorando la organización y calidad de las prácticas y ampliar nuestra capacidad docente en hospitales y centros de salud y atraer talento. Tenemos que favorecer una carrera académica atractiva, por lo que la potenciación de la figura de profesor ayudante doctor y la creación de la figura de profesor ayudante doctor vinculado, para el ámbito asistencial son importantes para despertar nuevas incorporaciones a la carrera docente. Todo ello debe ir acompañado del desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud.

¿Qué cambios considera necesarios en el plan de estudios del Grado en Medicina?

El Grado en Medicina acaba de modificar su plan de estudios, por lo que ahora el reto fundamental es llevar a cabo una buena implantación, evaluar su desarrollo y detectar los aspectos que necesiten ajustes. Entre las novedades, destacaría la incorporación de Medicina de Familia, que permitirá reforzar la presencia de la Atención Primaria en la formación de nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, debemos avanzar en la incorporación de competencias relacionadas con la IA, la medicina personalizada, la simulación y las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. También el nuevo plan de estudios de Fisioterapia ha entrado en vigor este curso.

¿Cómo valora actualmente la colaboración entre la Universidad de Murcia y el Servicio Murciano de Salud?

La colaboración entre la UMU y el SMS es fundamental para la formación de nuestros estudiantes y para el desarrollo de la docencia y la investigación en el ámbito sanitario. La renovación del concierto entre la UMU y el SMS debe permitirnos mejorar la organización y la ampliación de la capacidad de las prácticas clínicas en hospitales y centros de salud de la Región y avanzar en el desarrollo y reconocimiento del profesorado vinculado y asociado clínico. Soy optimista al respecto. Esta alianza constituye un pilar fundamental para la asistencia sanitaria pública en la Región.

¿Quiénes le acompañan en la candidatura?

Me acompaña un equipo que combina experiencia y renovación, conocimiento de la Universidad y nuevas perspectivas. Es un equipo con perfiles complementarios y con experiencia en docencia, investigación, labor asistencial y gestión universitaria y que representa a nuestras tres titulaciones.