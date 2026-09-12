Los contribuyentes murcianos aguardan una cascada de millones en devoluciones tras el récord de declaraciones de la Renta en la Región

Nunca tantos murcianos habían rendido cuentas con Hacienda y nunca había habido tanto dinero en juego en las devoluciones de la Renta. El récord de 839.328 declaraciones de IRPF con las que la Región de Murcia cerró la campaña correspondiente a 2025, un hito anunciado este viernes por la Comunidad, permite anticipar una auténtica 'cascada' de ingresos para los contribuyentes que podría superar los 460 millones de euros, la cifra más alta de la historia pese a que aún siga sin estar definido cuánto de ese dinero pueda terminar finalmente en los bolsillos.

El último balance detallado de la Agencia Tributaria ya situaba en 456,062 millones de euros el importe solicitado para devolución por los contribuyentes murcianos, momento en el que se cifraban en 570.816 declaraciones con resultado a devolver sobre un total de 825.574 presentadas en el total de la Región. La cifra era ya excepcional para los bolsillos de los murcianos: esos 456 millones solicitados superaban incluso los 436,45 millones que se habían reclamado durante toda la campaña correspondiente al ejercicio anterior. Y el nuevo dato aportado este viernes por la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, eleva ahora hasta 839.328 el número definitivo contabilizado de declaraciones.

A comienzos de julio, aproximadamente el 69% de las declaraciones presentadas en la Región habían solicitado una devolución y el importe medio reclamado rondaba los 799 euros. Si las 13.754 declaraciones incorporadas posteriormente mantuviesen una proporción y una cuantía similares, podrían añadir unos 7,6 millones de euros a los 456 millones ya solicitados. De esta forma, el resultado llevaría la bolsa total hasta el entorno de los 464 millones. Los últimos datos aportados por Hacienda en julio señalaron que se había abonado 305,059 millones de los 456,062 millones solicitados en la Región. Habían recibido ya el ingreso 458.070 contribuyentes, el 80,25% de quienes habían pedido una devolución, pero en términos económicos solo se había pagado el 66,89% del importe reclamado.

Revisiones a partir de enero

Una parte de las declaraciones que continúan pendientes puede necesitar además un examen más detenido, tal y como recuerda el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el murciano José María Mollinedo, que explica en declaraciones a La Opinión que las primeras comprobaciones permiten resolver con rapidez los expedientes en los que la información coincide, mientras que otros requieren cruces y revisiones adicionales cuando los datos declarados no encajan con los que obran en poder de la Agencia Tributaria.

La Agencia Tributaria ya había abonado a principios de julio 305 millones a 458.070 contribuyente en la Comunidad

Mollinedo señala que parte de esas declaraciones que no hayan podido resolverse durante los próximos meses entrarán a partir de enero en una fase más intensa de comprobación. Es precisamente en los expedientes donde aparecen discrepancias entre retenciones, rendimientos u otros datos fiscales donde Hacienda necesita profundizar antes de autorizar definitivamente una devolución.

El último balance con los datos totales lo aportaba este viernes la consejera López Aragón durante su visita junto al alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, a la oficina de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) de la localidad, donde destacó que "estos datos son un reflejo de la fortaleza de nuestra economía y, especialmente, del crecimiento del empleo. Cada vez hay más personas trabajando, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social, y eso se refleja también en nuestras declaraciones de IRPF y en una mayor aportación al sistema".

Más de 5.900 bajo ayuda profesional

La Agencia Tributaria regional participó en la campaña de la Renta mediante un dispositivo de atención presencial y telefónica que ha permitido confeccionar 5.931 declaraciones de IRPF. La Comunidad cuenta con tres puntos de atención presencial para presentar la declaración de la renta, y es que a los centros de Murcia y Cartagena se ha sumado este año la oficina de Molina de Segura, donde se gestionaron 445 citas durante el periodo de asistencia a los contribuyentes.

"Los resultados obtenidos reflejan tanto la capacidad organizativa del dispositivo desplegado como la implicación de los empleados públicos que han participado en él. Seguimos trabajando para ofrecer una atención cercana, especializada y de calidad, especialmente a quienes necesitan un acompañamiento presencial para relacionarse con la Administración tributaria", concluyó la titular de Hacienda. De esta forma, "el Gobierno regional continúa acercando la Administración tributaria a los ciudadanos, facilitando una atención más próxima, accesible y eficiente, y poniendo de manifiesto el valor de la colaboración institucional entre la Comunidad y los ayuntamientos", explicaron fuentes de la Consejería.

Casi 20.000 solicitudes atendidas en Molina

Durante su visita, la consejera también informó de las atenciones ofrecidas por la oficina Molina de Segura, que ha recibido a 19.964 personas entre las sucursales de Molina Centro y Altorreal, en los ocho primeros meses de 2026, lo que representa más del 10% de toda la atención presencial de la ATRM, que cuenta con una red de 36 oficinas repartidas por todo el territorio regional, las cuales registraron 285.708 visitas durante 2025, mientras que hasta el 31 de agosto de 2026 se contabilizan 193.677.

"Estas cifras son posibles gracias al compromiso y la profesionalidad de los empleados públicos de la ATRM. La atención cercana, especializada y de calidad que prestan cada día, ha sido reconocida por numerosos contribuyentes y constituye el principal valor de esta oficina", afirmó López Aragón.

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La sede de la ATRM en Molina de Segura está activa desde el año 2017 y en 2024 fue completamente remodelada, al tiempo que asumió nuevas competencias, dotando al centro de unas instalaciones más adecuadas para la atención a los ciudadanos. "La oficina de Molina de Segura se consolida como uno de los centros con mayor actividad de la ATRM, no solo como punto de información, sino como un centro de gestión y acompañamiento al ciudadano", apuntó López Aragón.