Luz verde de la DGT al papel por el que los nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carné de conducir el próximo año

Todos los permisos de conducir tienen un periodo de vigencia, con una fecha de validez, cumplida la cual no puedes conducir con él hasta que lo renueves. Es importante que renueves tu permiso antes de que caduque porque aunque puedes seguir renovándolo después de caducar, no podrás conducir legalmente mientras lo tengas caducado.

Si no te quedan puntos en tu permiso, no podrás renovarlo. La renovación del permiso de conducir (B) se puede realizar desde 3 meses antes de su caducidad sin perder días de validez. El carné general de coche dura 10 años (hasta los 65 años) y 5 años a partir de esa edad. Si está caducado, se puede renovar sin exámenes, pero no se puede conducir hasta recibir el nuevo.

A partir de los 65 años y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso de conducir. Lo que se pretende de esta manera es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir conduciendo sea seguro para todos. De esta manera, los periodos de vigencia máximos de los permisos de conducir serían 5 años para permisos de coches, motos y motocicletas (AM, A1, A2, A, B) y licencias de conducción.

El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible es que si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también será menor la tasa que debes pagar para renovarlo. Los mayores de 70 estarán exentos de pagar la tasa.

Tal y como explican desde RACE, la DGT no prohíbe conducir por el simple hecho de tener una enfermedad, ya que en España no existe una lista oficial de patologías que impidan automáticamente renovar el carné. Ese bulo (que cada cierto tiempo reaparece en titulares llamativos o mensajes que circulan por redes) simplifica en exceso una realidad que es bastante más matizada, determinan desde RACE.

Lo que, en cambio, sí establece el Reglamento General de Conductores es que para conducir hay que mantener determinadas aptitudes psicofísicas. Y eso no se mide por el nombre del diagnóstico, sino por cómo afecta esa enfermedad a la capacidad real de conducir con seguridad. No es lo mismo padecer una patología que estar incapacitado para manejar un vehículo. Tráfico pone el foco en la capacidad de juicio, atención y respuesta ante situaciones complejas. Pueden impedir la renovación como demencias en fases que afecten a la autonomía, trastornos psicóticos activos o alteraciones graves de la conducta con pérdida de control. "No se trata de estigmatizar diagnósticos, sino de valorar si existe un deterioro funcional que comprometa la seguridad vial", cuentan desde RACE.

Por ello, la no renovación del carné de conducir a mayores de 65 años se debe principalmente a la pérdida de capacidades psicofísicas necesarias para una conducción segura, detectadas en el reconocimiento médico obligatorio.

La cartera digital europea, con el carné de conducir incluido

La Unión Europea trabaja para que en 2027 todos los documentos oficiales quepan en el móvil. El objetivo es que cada Estado miembro ofrezca a sus ciudadanos una cartera de identidad digital que sirva como "un medio de identificación digital seguro, fiable y privado para todos los ciudadanos europeos", capaz de almacenar desde el DNI hasta la documentación bancaria, sanitaria o educativa. Entre esos documentos estará también el carné de conducir, que podrá descargarse, guardarse y compartirse sin necesidad de llevar el permiso físico encima.

En España este camino ya está en marcha: la aplicación MiDGT, de la Dirección General de Tráfico, permite llevar el carné y la documentación de los vehículos en el móvil, además de realizar trámites como cambiar el domicilio fiscal, pagar multas o identificar al conductor real en caso de una sanción injusta. La UE, de hecho, ha elegido Benidorm como banco de pruebas para testear esta tecnología en el ámbito turístico, con experiencias como el 'check-in' en hoteles a través de la cartera digital.

Fuente: La Nueva España