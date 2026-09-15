El Real Murcia de Sergi Guilló empieza perdiendo la batalla por el centro del campo

La victoria del Real Murcia en la primera jornada en el Rico Pérez dejó en un segundo plano los problemas defensivos que el equipo grana había mostrado durante muchos minutos ante un Hércules que convirtió al meta Dani Jiménez en el mejor jugador de los murcianistas. De hecho, la primera parte fue durante muchos minutos un monólogo de los blanquiazules, que llegaban con gran facilidad y a los que solo les faltó pegada.

Como el marcador es más importante que los méritos, el 1-2 final a favor del Real Murcia dejó a un lado las dudas surgidas alrededor de una defensa demasiado expuesta por un sistema en el que priman los jugadores de ataque. Y como una semana después frente al Teruel, los granas arrollaron en Nueva Condomina, cualquier sospecha desapareció de un plumazo.

Pero la gran derrota sufrida este domingo en el campo del Atlético Madrileño (4-0) confirma que el Real Murcia de Sergi Guilló tiene todavía mucho trabajo por delante. Y es que, como se vio ante el Hércules y como se repitió frente a los de Fernando Torres, el técnico ilicitano de momento va perdiendo la batalla por el centro del campo, una derrota en el medio que deja muy expuesta a la defensa y que condena al equipo a depender demasiado de la inspiración de futbolistas como Joel Jorquera, Javi Moreno o Flakus.

Después de tres jornadas hemos visto lo que es capaz de generar el Real Murcia por banda, pero en este inicio liguero el centro del campo se ha mostrado demasiado indolente, especialmente cuando equipos como el Hércules y el Atlético Madrileño le han plantado cara en la posesión del esférico, ganando ambos claramente la batalla.

No evitó esa superioridad de rival la defensa de cinco que Sergi Guilló probó en la primera jornada, con Jorge Mier, Héctor Pérez y Joan Rojas por el centro, con Víctor Olmedo y Cristo Romero en bandas. Tampoco se vio al Óscar Gil dominador del pasado curso, y Palmberg se siente más cómodo en la mediapunta que en la creación. Pero los problemas físicos de Chema Núñez y Moyita no dejaban muchas más alternativas al preparador grana.

Pese a ganar finalmente en el Rico Pérez, ante el Teruel, Guilló dio una vuelta al sistema. Volvía a la tradicional defensa de cuatro, reforzando el centro del campo con la presencia de Javi Mier y poniendo por delante a Álvaro Bustos. Frente a un rival que no inquietó prácticamente nada, al Real Murcia le sirvió con la inspiración de Joel Jorquera, Bustos y Álvaro Moreno para golear en su estreno en Nueva Condomina, un estreno que además fue completamente plácido para la defensa.

Pero solo siete días después, el Real Murcia que goleaba al Teruel, salía goleado del campo del Atlético Madrileño, un Atlético Madrileño que solo necesitó pisar un poco el acelerador para volver a poner de relieve los problemas que tiene el equipo grana en el centro del campo. Con Moyita y Núñez otra vez fuera del once, ni Javi Mier ni Óscar Gil son hombres capaces de coger el volante en la creación de juego, lo que provocaba constantes pérdidas de balón, aprovechadas por los futbolistas de Torres para plantarse demasiado fácil en el área.

Y aquí es donde llega otra duda. Con la batalla del centro del campo perdida, la grietas en defensa no tardaron en aparecer. Como ocurriera la pasada temporada, la zaga dio demasiadas facilidades a los atacantes colchoneros, que en los primeros cinco minutos ya habían disfrutado de hasta cuatro ocasiones clarísimas.

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Cuatro goles encajó el Real Murcia, aunque el marcador pudo ser mucho mayor de no ser por el meta Dani Jiménez, que hizo dos o tres paradas de mérito para evitar que los de Guilló se volvieran a casa con una saca de goles a sus espaldas. De momento el guardameta murcianista parece el único que llega al sobresaliente en este inicio de curso.