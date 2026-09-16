Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Misa FuensantaTiempo miércoles MurciaReal MurciaCrimen Barriomar
instagramlinkedin

Turismo

El Aeropuerto de Corvera ya echa cuentas para llegar al millón de pasajeros tras rebasar los 700.000 en agosto

La terminal de la Región de Murcia acelera su crecimiento con un 8,4% más de usuarios que el pasado año gracias al tirón internacional, las nuevas conexiones y un verano al alza

Pasajeros esperando en la terminal del Aeropuerto de la Región de Murcia, este verano.

Pasajeros esperando en la terminal del Aeropuerto de la Región de Murcia, este verano. / Juan Carlos Caval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrián González

Adrián González

El Aeropuerto de Corvera sigue de dulce y ya empieza a echar cuentas para volver a rebasar la cifra del millón de pasajeros en un solo año después de que la termina regional haya cerrado los ocho primeros meses de 2026 con 709.319 viajeros, un 8,4% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos aportados este martes por Aena.

Con cuatro meses todavía por delante, la evolución mantiene así al Aeropuerto de la Región de Murcia en una senda ascendente y permite mirar de nuevo hacia una cifra que la terminal ya alcanzó en 2019, durante su primer año de actividad. Fue hace siete años, antes de la pandemia, cuando Corvera marcó su récord de pasajeros al registrar un total de 1.090.954, un número que, si se mantiene esta misma tendencia, tendría 'a tiro' superar.

La mayor parte del tráfico en lo que va de año corresponde a vuelos comerciales, que sumaron 706.225 pasajeros entre enero y agosto. De ellos, 624.220 utilizaron conexiones internacionales, un 7,3% más que en los ocho primeros meses del año anterior. El mercado nacional también mantiene una evolución positiva, con 82.005 viajeros, un 13,9% más, destaca Aena en su último balance mensual.

Recupera velocidad y se acerca al registro histórico de 2019 mientras prepara nuevas conexiones con Argel y Ámsterdam

El crecimiento está acompañado además por una mayor actividad de la terminal, ya que entre enero y agosto se contabilizaron 5.868 movimientos de aterrizaje y despegue, un 15,3% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 5.007 correspondieron a operaciones comerciales, con 4.137 vuelos internacionales y 870 nacionales.

Las nuevas rutas, principal aliciente

La ampliación de la oferta de destinos está siendo uno de los factores que está ayudando a mantener el crecimiento del aeropuerto. A las conexiones internacionales que ya operaban desde Corvera (con el mercado británico como 'ojito derecho'), se han sumado este año nuevas rutas que permiten ampliar el abanico de destinos y atraer nuevos pasajeros.

Entre ellas se encuentran la apertura en junio de las de Venecia y Lille, a la que se sumará el próximo mes de noviembre la que conecte Murcia con Argel. Todas ellas ayudan, sin duda, a reforzar la presencia internacional del aeropuerto y contribuyen a que el número de viajeros avance por encima de los registros de años anteriores.

A estas se suma el 'bombazo' que el pasado viernes anunció la Comunidad: Corvera abrirá a partir de marzo de 2027 una ruta directa con la ciudad de Ámsterdam.

El peso del tráfico internacional resulta especialmente significativo: casi nueve de cada diez pasajeros comerciales registrados por Corvera hasta agosto tuvieron origen o destino fuera de España. La evolución confirma así el carácter eminentemente internacional de la terminal murciana.

El verano mantiene el pulso

El buen comportamiento acumulado hasta agosto se apoya también en un mes de verano que volvió a registrar cifras superiores a las del año anterior, un periodo donde es mucho mayor el trasiego de murcianos que viajan fuera y de turistas que deciden venir a conocer la Región. En concreto, Corvera recibió 134.007 pasajeros durante agosto, un 5,9% más que en el mismo mes de 2025.

Noticias relacionadas

De ellos, 133.531 correspondieron a vuelos comerciales. El mercado internacional concentró la mayor parte del tráfico, con 118.516 pasajeros, un 6,3% más que un año antes. El tráfico nacional alcanzó los 15.015 viajeros, con un crecimiento más moderado del 0,2%. También aumentaron las operaciones: Corvera gestionó 974 vuelos durante agosto, un 12,3% más que en el mismo mes de 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'
  2. El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente
  3. En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
  4. Arde Bogotá anuncia una gira por salas con entradas solo a la venta en taquilla
  5. Un crucero sin barco para descubrir La Manga todo el año
  6. Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años
  7. Los contribuyentes murcianos aguardan una cascada de millones en devoluciones tras el récord de declaraciones de la Renta en la Región
  8. Un hombre se quema a lo bonzo frente al juzgado de Cartagena

Eduardo Osuna, candidato al decanato de Medicina de la UMU: "El relevo generacional del profesorado es uno de los principales retos"

Eduardo Osuna, candidato al decanato de Medicina de la UMU: "El relevo generacional del profesorado es uno de los principales retos"

García Adánez, candidata al decanato de Medicina en la UMU: "El relevo generacional del profesorado es uno de los principales retos"

García Adánez, candidata al decanato de Medicina en la UMU: "El relevo generacional del profesorado es uno de los principales retos"

El Aeropuerto de Corvera ya echa cuentas para llegar al millón de pasajeros tras rebasar los 700.000 en agosto

El Aeropuerto de Corvera ya echa cuentas para llegar al millón de pasajeros tras rebasar los 700.000 en agosto

¿Cuenta como jornada laboral el tiempo que tardas en ir de casa al trabajo? Estos son los casos en los que sí

¿Cuenta como jornada laboral el tiempo que tardas en ir de casa al trabajo? Estos son los casos en los que sí

Más de 233.000 empleados murcianos trabajan fuera de su municipio: así se mueven cada día para hacer su jornada laboral

Más de 233.000 empleados murcianos trabajan fuera de su municipio: así se mueven cada día para hacer su jornada laboral

Los inmigrantes que alcanzaron en patera el litoral de la Región de Murcia en 2026 superan a los llegados a Andalucía

Los inmigrantes que alcanzaron en patera el litoral de la Región de Murcia en 2026 superan a los llegados a Andalucía

Luz verde de la DGT al papel por el que los nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carné de conducir el próximo año

Luz verde de la DGT al papel por el que los nacidos entre 1956 y 1961 no van a poder renovar el carné de conducir el próximo año

Formarse en Murcia para responder a los retos de sus empresas

Tracking Pixel Contents