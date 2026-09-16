El Aeropuerto de Corvera ya echa cuentas para llegar al millón de pasajeros tras rebasar los 700.000 en agosto

El Aeropuerto de Corvera sigue de dulce y ya empieza a echar cuentas para volver a rebasar la cifra del millón de pasajeros en un solo año después de que la termina regional haya cerrado los ocho primeros meses de 2026 con 709.319 viajeros, un 8,4% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos aportados este martes por Aena.

Con cuatro meses todavía por delante, la evolución mantiene así al Aeropuerto de la Región de Murcia en una senda ascendente y permite mirar de nuevo hacia una cifra que la terminal ya alcanzó en 2019, durante su primer año de actividad. Fue hace siete años, antes de la pandemia, cuando Corvera marcó su récord de pasajeros al registrar un total de 1.090.954, un número que, si se mantiene esta misma tendencia, tendría 'a tiro' superar.

La mayor parte del tráfico en lo que va de año corresponde a vuelos comerciales, que sumaron 706.225 pasajeros entre enero y agosto. De ellos, 624.220 utilizaron conexiones internacionales, un 7,3% más que en los ocho primeros meses del año anterior. El mercado nacional también mantiene una evolución positiva, con 82.005 viajeros, un 13,9% más, destaca Aena en su último balance mensual.

Recupera velocidad y se acerca al registro histórico de 2019 mientras prepara nuevas conexiones con Argel y Ámsterdam

El crecimiento está acompañado además por una mayor actividad de la terminal, ya que entre enero y agosto se contabilizaron 5.868 movimientos de aterrizaje y despegue, un 15,3% más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 5.007 correspondieron a operaciones comerciales, con 4.137 vuelos internacionales y 870 nacionales.

Las nuevas rutas, principal aliciente

La ampliación de la oferta de destinos está siendo uno de los factores que está ayudando a mantener el crecimiento del aeropuerto. A las conexiones internacionales que ya operaban desde Corvera (con el mercado británico como 'ojito derecho'), se han sumado este año nuevas rutas que permiten ampliar el abanico de destinos y atraer nuevos pasajeros.

Entre ellas se encuentran la apertura en junio de las de Venecia y Lille, a la que se sumará el próximo mes de noviembre la que conecte Murcia con Argel. Todas ellas ayudan, sin duda, a reforzar la presencia internacional del aeropuerto y contribuyen a que el número de viajeros avance por encima de los registros de años anteriores.

A estas se suma el 'bombazo' que el pasado viernes anunció la Comunidad: Corvera abrirá a partir de marzo de 2027 una ruta directa con la ciudad de Ámsterdam.

El peso del tráfico internacional resulta especialmente significativo: casi nueve de cada diez pasajeros comerciales registrados por Corvera hasta agosto tuvieron origen o destino fuera de España. La evolución confirma así el carácter eminentemente internacional de la terminal murciana.

El verano mantiene el pulso

El buen comportamiento acumulado hasta agosto se apoya también en un mes de verano que volvió a registrar cifras superiores a las del año anterior, un periodo donde es mucho mayor el trasiego de murcianos que viajan fuera y de turistas que deciden venir a conocer la Región. En concreto, Corvera recibió 134.007 pasajeros durante agosto, un 5,9% más que en el mismo mes de 2025.

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De ellos, 133.531 correspondieron a vuelos comerciales. El mercado internacional concentró la mayor parte del tráfico, con 118.516 pasajeros, un 6,3% más que un año antes. El tráfico nacional alcanzó los 15.015 viajeros, con un crecimiento más moderado del 0,2%. También aumentaron las operaciones: Corvera gestionó 974 vuelos durante agosto, un 12,3% más que en el mismo mes de 2025.