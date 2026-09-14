El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente

Ismael D. H., el novio de la buceadora que murió en la Cueva del Agua de Isla Plana, investigado por la Guardia Civil porque iba con ella en aquella inmersión letal, se sentará en el banquillo como presunto autor del homicidio de Lorena.

Así lo ha establecido la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Murcia, que considera que hay indicios suficientes para considerar al sujeto responsable de un homicidio por imprudencia.

Tal y como se lee en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, Lorena «no tenía la destreza ni templanza suficiente para realizar la inmersión llevada a cabo, máxime con una persona que no era instructor y que tenía una limitación de movimientos (en el brazo), si bien también capacidad suficiente para poder realizar las actividades de seguridad necesarias tales como colocar un spull (una bobina con hilo para marcar una ruta)».

Tablilla de notas de Lorena, la mujer fallecida en la Cueva del Agua. / L. O.

En su opinión, «la mayor experiencia y titulación del investigado respecto de la perjudicada le colocaban en una posición superior en lo que se refiere a garantizar la seguridad de los que participaban en dicha actividad».

Así, «la mayor experiencia en este ámbito del investigado, así como el carácter arriesgado con que los testigos han descrito a la perjudicada, debían haberle otorgado un mayor peso en esa decisión, considerada en esta fase del procedimiento como imprudente y debiendo ser valorada, en su caso, en la correspondiente sentencia y, tras la práctica de las pruebas que se consideren pertinentes».

Manuel Martínez, abogado del procesado, consideró que el auto es ajustado a derecho, aunque apostilla que en el mismo no se menciona al Ayuntamiento de Cartagena como responsable civil subsidiario, «siendo, por tanto, exigible su inclusión a efectos de formular escrito de defensa o lo que considere oportuno».

Ismael (d), el sospechoso, junto a su abogado, Manuel Martínez, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Murcia. / Marcial Guillen / EFE

Por su parte, el letrado que defiende los intereses de la familia de la fallecida pide que el caso contra Ismael D. H. se considere homicidio doloso o directamente asesinato. Habla de un posible «forcejeo» en la gruta y subraya que «cuando la víctima abandona posteriormente esa zona, ya no sigue correctamente la vía de salida, sino que se halla claramente desorientada» tras «haber permanecido durante nueve minutos a solas con el investigado en el punto más profundo de la galería».