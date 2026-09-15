El obispo insta a los fieles a ser "constructores de una sociedad mejor" en la misa para despedir a la Virgen de la Fuensanta de la Catedral de Murcia

A las seis y media de la mañana las campanas se oyen desde la Gran Vía. «Menudo escándalo, hija, pero qué menos para la Virgen», comenta una señora que seguramente supera las siete décadas, y que ha madrugado, «como todos los años», porque la Virgen de la Fuensanta «se lo merece».

Aún no ha amanecido y los romeros se cruzan con la gente que salió de fiesta y aún no se ha acostado. En Belluga, la Catedral brilla con sus tres puertas abiertas. Entrando por la del centro, la del Perdón, a mano derecha, se encuentra otra de las imágenes más queridas del templo: la de Santa Lucía. Más de uno se persigna ante ella.

Amanece en la plaza de la Catedral. / A. L. H.

Una mujer reza el Rosario ante una Catedral abarrotada, 20 minutos antes de que el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, comenzase a oficiar la Eucaristía con la que se decía ‘hasta luego’ a la patrona. En el interior del templo catedralicio convivían abanicos con personas que ya habían sacado una ‘rebequica’, gorras y gafas de sol en la cabeza con mantillas negras, adolescentes con señoras octogenarias. No hay un perfil fijo en esto de la devoción: a la Madre de Dios la quiere todo el mundo.

Cinco minutos antes de las siete de la mañana, el presidente de la Región, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ocuparon su sitio privilegiado en un banco de primera fila del templo. Ya aguardaba en el mismo banco, desde hacía un rato, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, el más madrugador, al que la regidora murciana saludó con dos besos. Junto a ellos, consejeros y concejales; unas filas más atrás, abanderadas de Moros y Cristianos. Todos los políticos coincidieron en vestir de negro riguroso.

Autoridades de negro riguroso y en primera fila. / Juan Carlos Caval

Junto al obispo, una legión de curas (algunos jovencísimos) vestidos de blanco y con las manos juntas fue subiendo al altar y besando la mesa con media docena de cirios encendidos sobre la que Monseñor se disponía a oficiar la ceremonia. Para abrir fuego, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (sobre Pentecostés, lo del estruendo del cielo y las lenguas como llamaradas) y el Salmo de ‘qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor’. Después, el Evangelio hablaba sobre las bodas de Caná, los esponsales donde Jesús convirtió el agua en vino: su primer milagro.

"Vamos alegres con la madre a la casa del Señor"

En su homilía, Lorca Planes celebró que «vamos alegres con la madre a la casa del Señor», puesto que «ella es al que nos lleva de la mano, nos aconseja». Recordó a los murcianos que «en la mano de esta imagen preciosa de la Virgen de la Fuensanta está Cristo», en referencia al Niño Jesús. «Cristo es el centro; parece que pasa desapercibido, pero no, ella quiere que nos fijemos en el que es nuestra salvación», recalcó.

El obispo enfatizó que «cuando estamos con la madre, nos sentimos felices, porque estamos en la casa de la madre: uno se siente en casa, cómodo, con alegría, con soltura y despertando los mejores valores y condiciones».

La Madre de Dios, destacó, «es esperanza y consuelo», dado que en sus brazos «encontramos esa paz que buscamos, la necesidad de calmar los sufrimientos», más aún en un mundo con «tantísimas noticias que nos quitan la paz».

«¿Hay alguien capaz de transmitirnos la paz? Está Dios por encima de todo. Pero, ¿quién nos lleva de su mano a Jesús, a Dios? La Virgen», argumentó el prelado. Es María quien «dio a la luz al Salvador del mundo y de su mano vamos y encontramos la palabra de Nuestro Señor, que nos alienta y estimula».

"En la misma dirección"

«Seguimos a María, pero confiamos en Cristo, que nos va a dar fuerza necesaria para que en la vida, en definitiva, seamos testigos de paz, de consuelo y de esperanza. Ojalá con nosotros, aquellas personas que sufren, sufran menos», manifestó el obispo de Cartagena. Verbalizó que «si remamos todos en la misma dirección, seremos más fuertes. Cambiaremos para bien», al tiempo que instó a los presentes a ser «constructores de una sociedad mejor de la que nos hemos encontrado». «¿Eso va a ser difícil? Para Dios nada hay imposible», remarcó.

Tiene claro el prelado que «esta romería lo que significa es que estamos en la vida, estamos pisando tierra, reconocemos cada uno cuáles son nuestros sufrimientos, pero no perdemos la esperanza». En este sentido, subrayó que «la meta es de alegría, es de paz y, sobre todo, de unidad».

Que en la Catedral se abra la Puerta del Perdón (la central de la fachada principal de Belluga) es un acontecimiento. Se la abrieron en Viernes Santo a Nuestro Padre Jesús Nazareno, por una cuestión de que estaba de aniversario, y siempre se abre para la Madre de Dios. Siete y media de la mañana, amanece en la ciudad de Murcia y la plaza es un hervidero de gente que aguarda para gritar ‘guapa’ a su querida Virgen de la Fuensanta.

Ocho policías nacionales esperaban ante la Puerta del Perdón, en formación, a que saliese la Madre de Dios de la Catedral, para emprender su camino al Santuario. A las 8 de la mañana echaba a andar desde el altar. Diez minutos más tarde estaba en la calle. Móviles en alto de los fieles, dentro y fuera del templo. Flores silvestres a sus pies y un manto nuevo. Cómo no, se le gritó «guapa, guapa y guapa». Y muchos «vivas».