Un crucero sin barco para descubrir La Manga todo el año

La Manga como un viaje entre dos mares, con paradas para descubrir su paisaje, practicar deporte, conocer su patrimonio o disfrutar de la gastronomía local. Esa es la idea que inspira 'La Manga Crucero', una propuesta ciudadana que pretende convertir el enclave en un destino turístico activo durante todo el año, con una oferta diversificada y vinculada a sus valores naturales y culturales.

La iniciativa está siendo impulsada por un grupo de trabajo integrado por, SOS Mar Menor, Por un Mar Menor Vivo Nuestro Mar Menor y vecinos de La Manga, a partir de la investigación 'Ecoturismo en el Mar Menor y La Manga. Una perspectiva ecocultural y patrimonial', elaborada por Francisco Ruiz Salmerón, graduado en Turismo y portavoz del grupo. El planteamiento pretende abrirse ahora a las administraciones, universidades, empresas, asociaciones, especialistas y ciudadanía para estudiar su posible desarrollo.

La propuesta toma como referencia la imagen de una naviera, como metáfora, para plantear un «crucero tierra y mar» de entre ocho y diez días. El visitante podría recorrer distintos puntos de La Manga y su entorno mediante excursiones ecoculturales, con una programación que combine actividades ambientales, deportivas, culturales y de ocio.

Entre las experiencias planteadas figuran el buceo en Cabo de Palos y la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas, la iniciación a la vela y a la navegación tradicional, la observación de aves, la interpretación del paisaje salinero y el conocimiento de las Encañizadas y de la tradición pesquera. Las rutas marítimas por las islas, el senderismo por itinerarios autorizados y las visitas a enclaves arqueológicos y culturales como Las Amoladeras, Cueva Victoria o la Sima de las Palomas completarían parte del recorrido.

"La Manga Crucero es una iniciativa ecoturística que parte de la premisa de encontrarnos en la inmensidad del mar Mediterráneo y, desde ahí, realizar una visión panorámica de cómo estamos actuando a nivel turístico sobre La Manga del Mar Menor», explica Ruiz Salmerón.

La oferta también incorporaría deportes náuticos y de playa, actividades familiares, talleres de artesanía marinera, astroturismo, gastronomía local y acciones de educación ambiental. Deportes como el tenis playa o el balonmano playa forman parte de las posibilidades señaladas por el grupo, junto a otras prácticas que ya cuentan con presencia en La Manga.

Infografía del proyecto La Manga Crucero. / L.O.

Otro de los pilares sería la creación de una red de «plazas vivas» para distribuir la actividad por los 22 kilómetros del enclave y evitar que el ocio se concentre en unos pocos puntos. Plaza Bohemia, El Zoco, el entorno del puerto Tomás Maestre y otras plazas y explanadas podrían acoger una programación rotatoria de talleres, pequeñas actuaciones, encuentros gastronómicos, actividades familiares y fiestas temáticas.

La intención es extender esa programación a diferentes franjas horarias y no limitarla a las noches. «Las plazas vivas van a permitir una oferta de ocio tanto por las mañanas como por las tardes y en un horario nocturno tempranero», señala el portavoz. Las fiestas temáticas, además, estarían planteadas a precios asequibles y con el respeto al descanso de los vecinos como condición.

La movilidad constituye otro de los ejes de la iniciativa. El grupo plantea avanzar progresivamente hacia un modelo con mayor presencia del transporte público, aparcamientos disuasorios, desplazamientos peatonales y ciclistas y vehículos colectivos de baja velocidad. Entre las posibilidades figura también un centro intermodal en las proximidades de la entrada a La Manga y Cabo de Palos, conectado con lanzaderas y otros medios de transporte sostenible.

El objetivo es desestacionalizar sin incrementar de forma ilimitada la presión turística

El objetivo no pasa, sin embargo, por eliminar las necesidades de quienes viven y trabajan en la zona. La propuesta contempla garantizar el acceso de residentes y trabajadores, el reparto de mercancías y el paso de los servicios de emergencia, así como disponer inicialmente de suficientes plazas de estacionamiento para facilitar una reducción progresiva del espacio destinado al vehículo privado aparcado.

Un turismo ambiental responsable

La protección ambiental aparece como una condición inseparable del proyecto. La recuperación de dunas y vegetación autóctona, la reducción de la contaminación lumínica del frente mediterráneo, la regulación de los accesos a las playas y la instalación de pasarelas elevadas en las zonas que lo requieran forman parte de las medidas planteadas.

La programación tendría que adaptarse además a los ciclos naturales del territorio, con especial atención a los periodos de reproducción de la fauna y a espacios sensibles como los lugares de nidificación de la tortuga boba, las poblaciones de nacra y las praderas marinas. «Todas estas actividades humanas no deben superar nunca la capacidad de carga del ecosistema», subraya Ruiz Salmerón.

La filosofía del proyecto pasa así por desestacionalizar sin incrementar de forma ilimitada la presión turística. La apuesta consiste en repartir mejor las actividades, elevar su calidad y vincularlas a la conservación del entorno, al tiempo que se generan nuevas oportunidades para el comercio y la hostelería local fuera de los meses de mayor afluencia.

El grupo promotor prevé solicitar a los ayuntamientos de Cartagena y San Javier y a la Comunidad Autónoma la elaboración de un estudio de viabilidad y la apertura de un proceso participativo. Una experiencia piloto permitiría comprobar después el funcionamiento del modelo, su repercusión económica, la aceptación vecinal y sus efectos ambientales antes de plantear una implantación más amplia.

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«La Manga tiene recursos naturales, culturales y humanos suficientes para ser un destino vivo durante todo el año», sostiene el grupo de trabajo. La iniciativa pretende, en definitiva, servir como punto de partida para recuperar la idea de un desarrollo urbano sostenible e integrado, con participación ciudadana y análisis técnico de las administraciones y de los sectores implicados, en una transformación que busca hacer de La Manga un destino para recorrer y disfrutar durante todo el año.