Uno de los encarcelados por el crimen de Barriomar pide salir de prisión: "No fui yo, lo mató mi hermano gemelo"

Jesús C. M., el autor confeso del crimen de Barriomar, ingresó en prisión provisional junto a su hermano, Pedro C. M., y su padre, que también se llama Pedro C. M. Los tres están acusados de matar, a golpes y a puñaladas, a un vecino, apodado ‘El Alemán’, que recibió más de una treintena de cuchilladas tras ser atacado, supuestamente, por estos tres hombres y por al menos cinco parientes de ellos más, que quedaron en libertad tras pasar por el Juzgado de Guardia de Murcia.

Ahora, magistrados de la Audiencia Provincial de Murcia deliberan, a petición de la defensa de los tres encarcelados, si permiten que uno de ellos, Pedro hijo, salga de prisión. El argumento: que este varón no llegó a atacar a ‘El alemán’, sino que fue agredido por él, al confundirlo con su gemelo, Jesús, que admitió el crimen. El Palacio de Justicia de Murcia fue escenario hace unos días de una vista en la que el abogado de Pedro, Francisco José Mauri, de Gefiser Abogados, insistió en que su defendido ha de salir a la calle, algo a lo que la Fiscalía se opuso.

Restos de sangre en el asfalto, horas después en la zona de Barriomar donde se produjo el crimen. / Juan Carlos Caval

Según el relato expuesto por Mauri, en el que coinciden todos los parientes implicados, lo que pasó aquella noche es que ‘El Alemán’ se peleó con Jesús y, al poco, arremetió contra Pedro al creer que se trataba de su gemelo.

Pedro sufrió lesiones en la cabeza por las que acabó sangrando y tuvo que recibir asistencia médica y, tal y como sostiene, no llegó a golpear en ningún momento a la víctima. El abogado compara el papel de su cliente con el de su hermano José, que también llegó a ser arrestado, pero que se halla en libertad en este momento.

Se llama como su padre

Otra de las circunstancias que, según el letrado, pudo jugar una mala pasada a Pedro fue precisamente su nombre. Y es que este sospechoso se llama igual que su progenitor, y en los informes policiales y judiciales, siempre según la defensa, podría haberse producido un ‘baile’ de apelativos que incitase a confusión, hasta el punto que el Pedro C. M. que fue agredido haya acabado como agresor.

Tal y como se lee en el auto del titular de la plaza 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, que envió a los tres parientes a la cárcel, fueron los dos gemelos y el padre de ambos «los que, actuando de común acuerdo y con ánimus necandi (significa que obraron con dolo), causaron la muerte del finado». En opinión del juez, «la reacción que tuvieron fue sumamente desproporcionada y rebasaba los límites de cualquier legítima defensa», que es lo que los sospechosos alegaron en su defensa.