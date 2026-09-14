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Arde Bogotá anuncia una gira por salas con entradas solo a la venta en taquilla

La banda de Cartagena estrenará en directo las canciones de su próximo disco en conciertos de aforo limitado y permitirá a parte del público vivir la actuación desde el propio escenario

Los cartageneros Arde Bogotá

Los cartageneros Arde Bogotá / L. O.

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Alba Marqués

Alba Marqués

Arde Bogotá volverá a las salas para presentar las canciones de su nuevo disco de una forma poco convencional. El grupo ha anunciado ‘Hervideros’, una gira de ocho conciertos en ciudades españolas aún por desvelar, dentro de Gira Vibra Mahou, con los que busca recuperar la proximidad entre banda y público.

Los conciertos servirán como primera puesta de largo de los temas de ‘Manufacturas del Club de la Gente Sola’, el nuevo disco de la banda cartagenera, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 2 de octubre. El grupo plantea estos ‘Hervideros’ como espectáculos inspirados en el formato 'boiler room': salas pequeñas, aforo reducido, los músicos en el centro y los asistentes rodeándolos a escasos metros.

El recorrido comprenderá ocho ciudades y ocho salas, aunque Arde Bogotá todavía no ha desvelado cuáles serán. El grupo ha avanzado que las fechas, ciudades y recintos se anunciarán este miércoles, una información especialmente relevante porque la venta de entradas tendrá un sistema muy diferente al habitual.

Cómo comprar las entradas para los ‘Hervideros’ de Arde Bogotá

No habrá una preventa ni una carrera frente a una plataforma digital. Las entradas se venderán exclusivamente de manera física en las taquillas de cada una de las ocho salas el miércoles 23 de septiembre a partir de las 17.00 horas.

Cada persona podrá adquirir un máximo de dos entradas. De este modo, quienes quieran asistir tendrán que acudir directamente al recinto de la ciudad correspondiente para hacerse con sus localidades, cuyo número estará condicionado por el reducido aforo de las salas.

La banda ha explicado que ha elegido este sistema presencial como la fórmula que considera más adecuada para unos conciertos concebidos precisamente desde la cercanía y el carácter excepcional de la experiencia.

Ver el concierto desde el escenario

‘Hervideros’ incorpora, además, una segunda particularidad. Una parte de los asistentes tendrá la posibilidad de vivir el concierto desde el propio escenario, alrededor de Arde Bogotá, en lugar de hacerlo únicamente desde la pista.

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Para optar a una de esas plazas será necesario haber conseguido primero una entrada. El ticket físico incluirá un código que permitirá acceder a la web del evento e indicar si se quiere participar en esta modalidad. Las plazas sobre el escenario serán limitadas y, si las solicitudes superan el espacio disponible, se realizará un sorteo entre las personas inscritas durante los días previos a cada concierto.

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