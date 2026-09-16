García Adánez, candidata al Decanato de Medicina en la UMU: "Necesitamos prácticas de calidad y trabajar el concierto con el SMS"

La Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU) ha iniciado el curso 2026-2027 con la convocatoria de elecciones, una cita que le llevará a renovar a su equipo directivo en los próximos días y que enfrentará a dos grandes nombres del ámbito académico: Gracia Adánez, médica de Urgencias de la Arrixaca, profesora permanente y vicedecana junto a la recientemente jubilada Carmen Robles; y a Eduardo Osuna, catedrático de Medicina Legal y exdirector general de Universidades de la Región de Murcia. La cita en las urnas será el próximo viernes, 18 de septiembre de 9.00 a 17.00 horas.

En el caso de la profesora, aspira a convertirse el próximo viernes en la segunda decana de la Facultad de Medicina de la UMU. Adánez repasa con La Opinión los retos que tiene por delante en la titulación con más demanda de la institución.

¿Qué le ha llevado a presentar su candidatura al Decanato de la Facultad de Medicina?

En los últimos años, he trabajado intensamente, por y para la Universidad, combinando mi actividad clínica y académica, y siento que es el momento de dar el paso y asumir una mayor responsabilidad. Estamos en un momento crucial de profundos cambios tecnológicos y educativos y de un necesario relevo generacional. Si resulto elegida, seré la primera decana de perfil clínico de nuestra Facultad y esto aporta una perspectiva diferente. Mi condición de profesora vinculada y mi actividad asistencial en el servicio de Urgencias me permiten aunar dos realidades, la académica y la clínica que tradicionalmente se han contemplado por separado.

¿Cuál considera que es actualmente el principal problema de la Facultad y cuál sería su primera decisión si resulta elegida?

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es recuperar el apego y el sentimiento de pertenencia a la Facultad. El problema de asistencia a las clases es patente y esto desmotiva a profesorado y a alumnado. Necesitamos que el nuevo campus de Ciencias de la Salud sea un campus amable donde apetezca hacer vida universitaria. Hay cuestiones importantes, que no dependen directamente del Decanato, como la mejora de las instalaciones, el gran problema de aparcamiento y sombreado, sitios donde estar y hacer vida social, pero nuestro deber es defenderlas ante el Rectorado. Lo mismo ocurre con las necesidades de profesorado si queremos avanzar hacia laboratorios o prácticas con grupos reducidos. Hay algo que sí depende directamente del Decanato y sería mi primera decisión, que es establecer cómo vamos a trabajar, de forma que PTGAS, estudiantado y profesorado participen en las decisiones.

¿Cuáles serían las tres prioridades de su equipo?

El programa electoral que he presentado es un programa exigente y con una perspectiva de seis años. La prioridad absoluta son las personas, ponerlas en el centro. Cuidar y mejorar los espacios, respetar la desconexión digital, priorizar el orden que permita prever y organizar… Otra prioridad es la oferta académica, estamos en plena adaptación del nuevo plan de estudios de Medicina y este año comienza Fisioterapia con el nuevo plan. Esto supone hacerlo de forma ordenada y resolver los problemas que van surgiendo. Necesitamos prácticas clínicas de calidad, respetando la ratio 2:1 donde el alumnado se sienta integrado y los profesores cuidados. La oferta académica de Medicina debe crecer y evolucionar e integrar y normalizar la evaluación competencial y las nuevas tecnologías incluida la IA . Y, por supuesto, mantener la calidad que hemos conseguido.

Si resulto elegida, seré la primera decana de perfil clínico de nuestra Facultad

¿Qué cambios considera necesarios en el plan de estudios del Grado en Medicina?

El plan de estudios del Grado en Medicina está ahora mismo en plena implantación y convive con el plan anterior, lo que está suponiendo un esfuerzo. La práctica nos permitirá detectar puntos de mejora que tendremos que ir corrigiendo progresivamente para que funcione cada vez mejor.

¿Cómo valora actualmente la colaboración entre la Universidad de Murcia y el Servicio Murciano de Salud?

Las relaciones actuales son buenas y tenemos la situación ideal para que sean aun mejores. Tenemos que trabajar intensamente en el concierto de prácticas, así como en la mejora de la situación del personal asistencial y en aprovechar las nuevas figuras docentes que permitan incorporar el talento joven a la Universidad como el ayudante doctor vinculado. También promover las plazas María Goyri de ayudante doctor que tenemos pendientes . Pero también tenemos que cuidar el talento que ya tenemos. Hay profesionales clínicos que han hecho el esfuerzo de acreditarse por Aneca y que, sin embargo, no han tenido la oportunidad de incorporarse a la Universidad ni siquiera como asociados. No deberíamos permitirnos perder ese talento.

¿Quiénes le acompañan en la candidatura?

Formamos un equipo que combina experiencia, juventud y una gran capacidad de trabajo. Elisa García Vázquez, vicedecana del Grado en Medicina; Joaquina Montilla Herrador, vicedecana del Grado en Fisioterapia; Clara Serna Muñoz, vicedecana del Grado en Odontología; así como Mariano Luis Gacto; M.ª José Izquierdo; Víctor López; Alicia Hernández; María Martínez-Esparza; Ramón Plá; M.ª Ángeles Bonmatí;Mª Piedad Sánchez; y Olga Cortés Lillo.