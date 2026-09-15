Vuelco radical del tiempo en la Región de Murcia: la Aemet prevé tormentas y un desplome de hasta 10 grados en 24 horas

El calor que ha dominado estos días en la Región de Murcia tiene las horas contadas. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio de altas temperaturas se despedirá de forma brusca a partir de mañana miércoles, cuando comience a notarse la llegada de un frente frío que dejará lluvias, tormentas y un descenso "notable" de los termómetros que se consolidará el jueves.

Este martes, la Región de Murcia todavía disfruta (o sufre, según se mire) de una jornada plenamente veraniega, con cielos despejados y estabilidad generalizada en la mayor parte de España. La capital murciana alcanzará los 35 grados, una cifra que la sitúa entre las más calurosas del país junto a ciudades como Madrid, Albacete o Valladolid.

Miércoles: llega el aviso amarillo por tormentas en el Noroeste

El cambio empezará a notarse mañana miércoles, aunque el calor todavía resistirá en buena parte de la Región. La Aemet prevé cielos poco nubosos por la mañana, con intervalos de nubes bajas, que irán a más durante la tarde hasta dejar probables chubascos y tormentas ocasionales en el interior, que podrían ser localmente fuertes en las sierras.

De hecho, la Aemet ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en los municipios del Noroeste, que estará en vigor desde las 14.00 hasta las 21.00 horas. El aviso avisa de rachas de viento ocasionalmente muy fuertes asociadas a las tormentas, en un día en el que el viento soplará flojo de componente sur y acabará girando a componente este.

Pese a todo, las máximas del miércoles todavía rondarán el verano en buena parte del territorio murciano:

Murcia : 19 / 34 grados

: 19 / 34 grados Caravaca de la Cruz : 15 / 33 grados

: 15 / 33 grados Yecla : 16 / 33 grados

: 16 / 33 grados Lorca : 19 / 32 grados

: 19 / 32 grados Cartagena: 21 / 30 grados

Jueves: el bajón térmico se hace notar, con hasta 10 grados menos

El verdadero cambio de tercio llegará el jueves. La vaguada de aire frío que ha provocado el vuelco meteorológico terminará de cruzar la península ese día, dejando un ambiente "más fresco y otoñal" en amplias zonas, entre ellas la Región de Murcia. La Aemet anticipa cielos en general nubosos, con intervalos de nubes bajas que a mediodía irán aumentando por el interior, donde no se descartan nuevos chubascos y tormentas.

El descenso de las máximas será especialmente intenso en el Noroeste y el Altiplano, aunque se notará en toda la Región. Estas son las previsiones municipio por municipio, comparadas con las del miércoles:

Murcia : de 34 a 25 grados (-9)

: de 34 a 25 grados (-9) Caravaca de la Cruz : de 33 a 23 grados (-10)

: de 33 a 23 grados (-10) Yecla : de 33 a 25 grados (-8)

: de 33 a 25 grados (-8) Lorca : de 32 a 26 grados (-6)

: de 32 a 26 grados (-6) Cartagena: de 30 a 27 grados (-3)

Como se aprecia, el litoral (con Cartagena a la cabeza) notará el frenazo del calor de forma más suave, mientras que el interior y el Noroeste, con Caravaca de la Cruz y la capital murciana en primer plano, vivirán el cambio más drástico, con caídas de hasta 10 grados en apenas 48 horas.

El viento, por su parte, soplará flojo y variable, tendiendo a componente sur por la tarde, en una jornada que marcará el punto de inflexión definitivo hacia un ambiente mucho más propio del otoño que del verano que la Región ha vivido hasta ahora.