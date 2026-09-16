¿Cuenta como jornada laboral el tiempo que tardas en ir de casa al trabajo? Estos son los casos en los que sí

El tiempo que un trabajador emplea en desplazarse desde su domicilio hasta su puesto no forma parte, con carácter general, de la jornada laboral. Sin embargo, existen situaciones en las que ese trayecto sí debe computarse como tiempo efectivo de trabajo: la clave está en saber si el empleado tiene un centro fijo y por qué motivo realiza el desplazamiento.

Así lo explica en declaraciones a La Opinión José Antonio González Martínez, vicedecano de Empleabilidad y Estudiantes de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia. El experto analiza este tipo de casos en el capítulo ‘El desplazamiento como tiempo de trabajo efectivo’, incluido en el libro El tiempo de trabajo desde la perspectiva de la seguridad y la salud, publicado por Tirant lo Blanch en 2025.

En el caso de los trabajadores que tienen un centro habitual, el profesor explica que podría computar en tiempo para la jornada laboral si el desplazamiento responde a una necesidad de la empresa: si el empleado, mandado por su superior, tiene que trasladarse a otro lugar distinto de su centro habitual para realizar una actividad concreta por orden de la compañía, ese tiempo sí debe computarse como trabajo.

Por ejemplo, si un empleado tiene su puesto habitual en Murcia y cada mañana se desplaza desde su domicilio hasta esa oficina, el trayecto no forma parte de la jornada. Pero si la empresa le exige acudir directamente a primera hora a otro lugar para realizar una tarea concreta y debe adelantar su salida por esa razón, el desplazamiento puede considerarse tiempo efectivo de trabajo.

El segundo supuesto afecta a quienes no tienen un centro fijo o habitual, como determinados técnicos, instaladores o trabajadores que visitan distintos clientes, «sobre todo aquellos relacionados con los oficios». En estos casos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en la conocida sentencia Tyco que el desplazamiento desde el domicilio hasta el primer cliente y desde el último cliente de regreso a casa puede formar parte de la jornada.

El criterio parte de que el desplazamiento es inseparable de la actividad laboral, ya que el trabajador no dispone de una oficina fija desde la que comenzar o terminar el día. El Tribunal Supremo también ha considerado que, en estos casos, el tiempo empleado en acudir desde el domicilio hasta los clientes debe computarse como trabajo, independientemente de la distancia.