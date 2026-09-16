Más de 233.000 empleados de la Región de Murcia trabajan fuera de su municipio: así se mueven cada día para hacer su jornada laboral

Del 'hoy voy sobrado de tiempo' al 'no voy a llegar por el atasco de la carretera'. Calcular a qué hora hay que salir de casa, mirar el tráfico antes de arrancar, dejar margen por si ocurre algún imprevisto y repetir el camino de vuelta unas horas después forma parte de la rutina de miles de trabajadores de la Región de Murcia, ya sea en vehículo propio o en transporte público, para llegar a su oficina o puesto. Para una importante parte de los ocupados murcianos ir a trabajar significa cada día tener que dejar la ciudad o el pueblo en el que viven para acudir al puesto de trabajo (con el permiso de aquellos que puedan echar su jornada laboral con un ordenador y una conexión a Internet).

De hecho, son casi uno de cada tres los que se encontrarían en esta situación en la Región de Murcia: más de 233.000 trabajadores tienen su puesto de trabajo en un municipio distinto al de residencia, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre esta materia, correspondientes al Censo Anual de Población de 2023 aunque publicados a principios de este año.

De ellos, al menos 200.359 trabajan en otro municipio de la propia región, mientras que otros casi 33.000 ocupados tienen su empleo fuera de la Comunidad, ya sea en grandes ciudades como Madrid o Barcelona o en localidades limítrofes con la Región, como Orihuela, Pilar de la Horadada, Pulpí, Hellín...

En cualquier caso, no necesariamente quiere decir que esas más de 233.000 personas realicen físicamente todos los días el trayecto desde su municipio de residencia hasta el de trabajo, ya que los datos del INE no recogerían la frecuencia con la que se desplazan, si teletrabajan determinados días o qué medio de transporte utilizan.

Murcia, el gran 'imán' laboral

Lo que sí queda fuera de toda duda con las estadísticas es que Murcia capital es el gran 'imán laboral' de la Comunidad, ya que al menos 76.000 trabajadores residentes en otro municipio murciano tienen su puesto de trabajo en la principal ciudad de la Región y que reafirma que es uno de los grandes "nodos regionales" españoles capaces de atraer población activa desde decenas de kilómetros a la redonda, según se expone también en el reciente estudio del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (Miteco) Funcionalidad territorial y delimitación de áreas para el seguimiento del reto demográfico en España.

Otro de los datos que destacan de las estadísticas del INE es que el flujo de trabajadores que tiene como destino la capital procede, sorprendentemente, de Cartagena: un total de 14.061 ocupados residentes en el municipio cartagenero tienen su puesto de trabajo en Murcia. Por detrás aparecen dos localidades cercanas, como Molina de Segura, desde donde trabajarían en Murcia al menos 10.500 personas, y Alcantarilla, con 7.530.

Cartagena, Molina y Alcantarilla destacan entre los puntos de origen de los que cada día ponen rumbo a la capital

Las estadísticas del INE también reflejan un importante 'trasvase' de empleados procedentes de Lorca, con unas 4.377 personas -a pesar de que ambas ciudades estén separadas por casi 45 minutos de trayecto-, Las Torres de Cotillas (2.730), Santomera (2.635), Cieza (2.367); Beniel (1.933) y otras también alejadas del centro pero no tanto de sus pedanías como San Javier (1.927) y Torre Pacheco (1.869).

La capital no solo recibe trabajadores: el movimiento también se produce en sentido contrario, ya que al menos 36.157 ocupados del municipio capitalino trabajan en otra localidad. En concreto, los principales destinos son Molina de Segura, donde trabajan 5.866 residentes en Murcia; Alcantarilla, con 5.519; Cartagena, con 3.710; Alhama de Murcia, con 2.225; Santomera, con 1.993; y Las Torres, con 1.952. Murcia recibe, por tanto, aproximadamente el doble de trabajadores del resto de la Región de los que aporta a otros municipios.

Principales corredores laborales

Si se suman los trabajadores que se mueven laboralmente en ambos sentidos entre las dos 'grandes' de la Región, Murcia y Cartagena forman el mayor corredor de empleo de la Región. Hay 14.061 residentes en Cartagena que trabajan en Murcia y 3.710 residentes en Murcia empleados en Cartagena, lo que supone al menos 17.771 ocupados 'unidos' laboralmente entre ambos municipios.

El segundo gran eje es Murcia-Molina, con 16.415 trabajadores entre ambos sentidos: 10.549 de Molina hacia Murcia y 5.866 en dirección contraria. Le sigue Murcia-Alcantarilla, con 13.049 ocupados: 7.530 residentes en Alcantarilla que trabajan en la capital y 5.519 murcianos empleados en Alcantarilla.

La dependencia del empleo exterior resulta muy evidente en algunas zonas donde apenas hay oportunidades laborales para todos sus vecinos, como en el pequeño pueblo de Villanueva del Río Segura, donde nueve de cada diez residentes ocupados trabajan fuera de la localidad. Hay otros más, como Alguazas (cuyo porcentaje ronda el 84,7% del total), La Unión (80,2%), Campos del Río (79,4%) y, como casos más llamativos, Alcantarilla (73,3%) o Molina (63,7%).

El destino predilecto fuera de nuestras fronteras

Esta movilidad laboral también trasciende fronteras regionales hasta el punto de que unos 33.000 ocupados murcianos tendrían su empresa o trabajo en un municipio de fuera de la Comunidad.

La vecina provincia de Alicante constituye el principal destino, con más de 12.000 trabajadores murcianos dada su cercanía con los municipios de la Vega Baja y la propia capital provincial (a apenas una hora), seguida de Madrid, con alrededor de 6.700, y Almería, con algo más de 5.000.

Entre los municipios concretos destacan Madrid, con 5.386 trabajadores residentes en la Región (muchos de ellos lo harán mediante teletrabajo); Orihuela, con 2.993; la ciudad de Alicante, con 2.962; Pulpí, con 2.322; Valencia, con 1.665; y Pilar de la Horadada, con 1.347.