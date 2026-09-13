De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'

A la familia Fuertes se le vienen sucediendo las buenas noticias en los últimos días a nivel empresarial, económico, social, deportivo, institucional... Hay semanas que salen redondas o, mejor dicho en este caso, que son de auténtica 'pata negra'. El universo empresarial construido alrededor de la marca 'ElPozo' sigue creciendo (es la que está más presente en los hogares de España) después de que en apenas unos días el grupo murciano haya encadenado distintas operaciones y movimientos que le hacen que esté en boca de todos.

Una operación empresarial de calado, la apertura de un hotel de cinco estrellas en el corazón de Murcia, un título deportivo largamente esperado para el equipo de fútbol sala y un nuevo escenario que acerca a Miryam Fuertes a la continuidad al frente de la Cámara de Comercio de Murcia.

Y, para rematar, este jueves está previsto que ElPozo Alimentación y el UCAM Murcia CB presenten la renovación de su acuerdo para la temporada 2026-2027 para seguir llevando el nombre de la marca por los pabellones más importantes de España y por buena parte del continente.

La buena racha continúa después de que antes de las vacaciones de verano también se hiciese oficial que el Grupo Fuertes, con su imperiosa sede en Alhama de Murcia, desembarcaba también en el sector del pollo tras la compra de la compañía manchega Tolvasa-Paasa.

Y con septiembre la actividad no se ha detenido, al revés; desde el pasado domingo se han producido cinco movimientos que tienen un denominador común: una familia empresarial que sigue ampliando su presencia en ámbitos muy diferentes y una marca, ElPozo, que vuelve a vivir una semana especialmente intensa.

Marcel, capitán de ElPozo Murcia, levanta la Supercopa de España. / Eduardo Candel Reviejo/RFEF

El fútbol sala vuelve a dar alegrías

La primera de las celebraciones, una de las más emotivas, se produjo lejos de los despachos y de las instalaciones cárnicas de la empresa después de que su equipo de fútbol sala, ElPozo Murcia Costa Cálida, volviese a levantar un título nueve años después. El equipo murciano se proclamó campeón de la Supercopa de España tras derrotar a su 'bestia negra', el Barça, por 5-4 en la ciudad condal, conquistando la séptima Supercopa de su historia. El triunfo rompía, además, una racha de una quincena de derrotas del conjunto charcutero ante el Barça en finales.

El propio presidente del grupo, Tomás Fuertes, y varias de sus hijas acompañaban al equipo al día siguiente en su ronda institucional por el Palacio de San Esteban, donde fueron recibidos por el presidente regional, Fernando López Miras, y por el Ayuntamiento de Murcia con la alcaldesa Rebeca Pérez al frente, para ofrecer el nuevo título a la Comunidad y al Consistorio. El Grupo Fuertes reforzaba así su visibilidad en las instituciones de la mano del equipo de fútbol sala que Tomás ha venido impulsando y 'mimando' desde hace décadas hasta convertirlo en referente a nivel nacional y europeo.

Instalaciones de la empresa Jamones Albarracín / Jamones Albarracín

El jamón se hace (aún) más fuerte

El siguiente movimiento empresarial se conoció el lunes con la adquisición de Jamones Albarracín, la compañía de Teruel especializada en el secado y curación de jamones capaz de curar hasta cuatro millones de ouezas. La operación permite a Grupo Fuertes reforzar su apuesta por el negocio del jamón y entrar en el servicio de maquila, dentro del denominado 'Proyecto Jamón' de ElPozo. La empresa adquirida cuenta con 25 años de trayectoria, tres centros productivos.

La operación tiene, además, un componente especialmente simbólico. Jamones Albarracín nació como una empresa familiar y ahora pasa a integrarse en otro gran grupo familiar, el de los Fuertes. La familia Dobón destacó que la venta busca garantizar la continuidad del proyecto, el empleo y su actividad en Teruel.

Así es por dentro el primer hotel cinco estrellas de Murcia: lujo, piscina y vistas a la Catedral / Juan Carlos Caval

El primer cinco estrellas de Murcia

Y si la segunda de las noticias de la semana llegó desde el negocio cárnico, la siguiente lo hizo desde el sector turístico: Murcia ya tiene su primer hotel de cinco estrellas, el Royal Hideaway Hotel, propiedad de Grupo Fuertes y gestionado por Barceló Hotel Group.

El establecimiento abrió sus puertas este martes después de una profunda rehabilitación del histórico Arco de San Juan situado en pleno centro de la capital del Segura. Tal y como dijeron en su presentación, cuenta con 70 habitaciones y suites y aspira a convertirse en uno de los nuevos referentes del turismo de lujo en la ciudad.

Grupo Fuertes adquirió el inmueble en 2022 y posteriormente alcanzó el acuerdo con Barceló para su reforma y explotación bajo la enseña Royal Hideaway, pero no fue hasta este mismo martes cuando se 'cortó la cinta'. El establecimiento estrenará así el primer 'rooftop' bar -o terraza panorámica- de Murcia, espacio dotado de piscina y que ofrecerá vistas a edificios como la Catedral y la iglesia de San Juan.

Miryam Fuertes, actual presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, opta a la reelección en las elecciones que deben celebrarse en noviembre. / L. O.

Camino casi despejado en la Cámara

La cuarta pata de esta semana especialmente favorable para la familia Fuertes se encuentra (otra vez) en el ámbito institucional y empresarial: Miryam Fuertes, una de las hijas de Tomás, tiene ya fecha marcada en el calendario para continuar al frente de la Cámara de Comercio de Murcia. La Comunidad ha convocado las elecciones camerales para el próximo mes de noviembre y, en el caso de Murcia, la votación se celebrará el 5 de noviembre.

Todo apunta a la renovación de la actual presidenta, que accedió al cargo en julio de 2024 y se convirtió entonces en la primera mujer en presidir la institución en sus 125 años de historia: ella misma lo confirmó a principios de este año al asegurar que cuenta con el apoyo de la actual ejecutiva y de la propia patronal regional Croem para continuar con su labor tras estos dos años de andadura.

Miryam Fuertes, además de presidenta de la Cámara, forma parte del Consejo de Administración de Grupo Fuertes y es directora ejecutiva de Profusa, por lo que su continuidad al frente de la institución cameral supondría también mantener a una integrante de la familia empresarial en una de las principales posiciones de representación del tejido económico murciano.

El propio Tomás Fuertes estuvo también presente en el acto de renovación de patrocinio con el UCAM Murcia para esta temporada. / L. O.

La marca vuelve a lucirse en baloncesto

Y todavía quedaba una última pieza por colocar en el plano deportivo. ElPozo Alimentación y el UCAM Murcia CB presentaron este jueves en las instalaciones de Alhama la renovación de su acuerdo para la temporada 2026-2027, prolongando una alianza que convirtió a ElPozo en patrocinador principal del club universitario en la pasada campaña. La relación nació en septiembre de 2025 bajo el argumento común de los valores del deporte, el trabajo en equipo y la búsqueda de la excelencia.