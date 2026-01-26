La Mancomunidad Sierra Espuña conmemora el X aniversario del Festival ECOS en Fitur 2026

Al abrigo del Parque Regional de Sierra Espuña, los municipios de Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula, Pliego y Totana han consolidado una alianza que nació hace más de dos décadas con el propósito de dar forma a un destino turístico diverso y competitivo. Con un 35% de su superficie protegida, el 'Territorio Sierra Espuña' -nombre de su marca turística- ofrece al viajero un mosaico de contrastes que transita desde fértiles valles hasta paisajes lunares, custodiando tesoros arqueológicos, especies endémicas y una gastronomía que es puro reflejo de su identidad.

Esta alianza entre municipios, reforzada por la Mancomunidad de Servicios Turísticos, no es solo un proyecto administrativo, sino un puzle de siete piezas —seis pueblos y su sierra central— que encajan para ofrecer al viajero auténticas experiencias sostenibles y de calidad basadas en sus señas más identitarias.

Integrado en la Red de Destinos Inteligentes, el Sistema de Calidad Turística en Destinos, la Carta Europea de Turismo Sostenible y en el Club de Producto de Ecoturismo, el Territorio Sierra Espuña da protagonismo este año a siete experiencias turísticas singulares que demuestran la diversidad de su oferta.

ECOS Festival: Diez años de música en un entorno privilegiado

La principal apuesta para esta edición es la conmemoración del X aniversario del Festival ECOS de Música Antigua. Organizado junto con la Universidad de Murcia, Cantoría Music y Early Music Project, este certamen se ha consolidado como un referente dentro de la diversidad de festivales que ofrece la Región de Murcia.

En el ECOS festival conviven conciertos, actividades infantiles, experiencias turísticas y gastronómicas / Mancomunidad Sierra Espuña

Con el apoyo del Gobierno Regional, a través del Instituto de las Industrias Culturales y el de Turismo, así como el Gobierno de España, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música y Acción Cultural Española, el evento atrae a públicos de diversas procedencias. La presencia de la Universidad dentro del panel de organizadores, le otorga además una dimensión educativa y científica. A través del ECOS Labs, que ha reunido, año tras año, a profesionales de la música antigua de todo el mundo, ha permitido que el festival se integre en la Red Europea de Música Antigua (REMA).

En el ECOS festival conviven conciertos, actividades infantiles, experiencias turísticas y gastronómicas que se celebran en enclaves singulares y representativos de la riqueza natural y patrimonial del Territorio Sierra Espuña.

Alhama de Murcia: La magia de El Berro y Gebas

Para quienes buscan desconexión y autenticidad, Alhama de Murcia apuesta por integrar a sus pedanías altas, el Berro y Gebas, situadas en pleno corazón de Sierra Espuña, como eje de la oferta turística.

Para quienes buscan desconexión y autenticidad, Alhama de Murcia apuesta por integrar a sus pedanías altas, el Berro y Gebas / Mancomunidad Sierra Espuña

Enclavadas entre el Parque Regional de Sierra Espuña y el Paisaje Protegido de los Barrancos de Gebas, ofrecen senderos y miradores, bosques de pinos y un sorprendente paisaje lunar para recorrer a pie o en bicicleta y practicar ecoturismo. Presentan también una variada oferta de alojamientos rurales y restaurantes donde saborear la gastronomía tradicional y entrar en contacto con los platos que dan carácter al territorio.

La concejalía de Turismo ha lanzado para este 2026 un programa de visitas guiadas para descubrir estos rincones: 'El Berro, la puerta de Sierra Espuña': Un recorrido histórico por su ermita y el monumento al Sagrado Corazón, con vistas panorámicas que evocan su historia y sus costumbres; 'Gebas: paisaje y cultura': Una inmersión en la vida rural y su sorprendente 'paisaje lunar', un entorno que parece detenido en el tiempo.

Las visitas son gratuitas, aunque es necesaria reserva previa a través de la oficina de turismo de Alhama de Murcia o de la web www.turismoregiondemurcia.es.

Mula: Referente en agroturismo con MulaFLor 2026

Mula se posiciona nuevamente como el "referente nacional en turismo de floración". Entre el 1 de febrero y el 22 de marzo de 2026 el municipio celebrará MulaFlor, la Feria del Almendro en Flor.

Mula se posiciona nuevamente como el "referente nacional en turismo de floración". / Mancomunidad Sierra Espuña

Su enclave meridional provoca una floración temprana de la gran extensión de cultivo de almendros que supera el término municipal. Considerada la primera floración de Europa en anunciar la primavera mediante un espectáculo visual que tiñe de tonos blancos y rosados el paisaje agrario.

La programación de MulaFlor es un ejemplo de cómo el diseño de una experiencia turística puede ponerse al servicio del desarrollo local y fomentar alianzas intersectoriales entre el turismo y el sector primario. El evento es reflejo del peso de la agricultura en el municipio, el mayor productor de almendra de España. El evento tiene lugar en paralelo a la cuarta edición de la Feria Agrícola de Mula, lo que refuerza el vínculo entre agricultura y turismo.

MulaFlor ofrece al visitante rutas fotográficas, talleres, actividades familiares, visitas guiadas y conciertos. Este año se complementa con GastroFlor, una feria gastronómica que rinde culto a la almendra de cercanía a través de showcookings y degustaciones.

Totana: Rueda, un escaparate del turismo de interior

Totana pone el acento en el primer evento regional que concentra toda la diversidad del turismo de interior de la Región de Murcia y la presenta al público a lo largo de un fin de semana del mes de octubre en el centro de la ciudad.

Rueda, un escaparate del turismo de interior / Mancomunidad Sierra Espuña

Rueda, la Feria de Turismo de Interior ha conseguido, en tan solo dos ediciones, captar el interés de todos los municipios del interior de Murcia, que acuden a Totana este fin de semana a mostrar al público final una muestra de su oferta turística. Durante dos días, los pueblos participantes ofrecen al público más de 100 experiencias basadas en cuatro pilares: gastronomía, artesanía, folclore y naturaleza.

El evento permite al visitante "tocar el barro con las manos", recordando la tradición alfarera de la zona, degustar los platos típicos de la mano de los mejores hosteleros y participar en visitas, rutas o sorteos de estancias en diferentes rincones de la Región de Murcia. El objetivo es claro: impulsar la colaboración entre municipios y fomentar un turismo respetuoso con el medio ambiente que sirva de motor económico para todo el interior murciano.

El Territorio Sierra Espuña y sus municipios vuelven a demostrar en esta edición de Fitur que juntos conforman un destino diverso, construido desde la colaboración institucional entre los municipios, la participación social y el fomento de alianzas intersectoriales para que el turismo sea una palanca para el desarrollo local sostenible.