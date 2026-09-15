El IPC, la "espada de Damocles" que amenaza la negociación salarial entre patronal y sindicatos en la Región de Murcia

La evolución al alza de los precios se ha convertido en una de las principales incógnitas para la negociación colectiva en la Región de Murcia hasta el punto de que amenaza con alterar los acuerdos salariales ya encauzados y condiciona los que todavía están pendientes de cerrar. Así lo advierte a este periódico Rosalía Sánchez Solís, responsable del Área de Trabajo y Relaciones Laborales de la patronal regional Croem, que considera que la evolución de la inflación está actuando como una «espada de Damocles» sobre las mesas de negociación.

El principal riesgo, añade, es que, si se contiene demasiado la subida de los precios y esa contención termina distorsionando la situación, el problema puede aparecer especialmente en aquellas mesas de negociación en las que el acuerdo ya estaba bastante avanzado y, de repente, el IPC vuelve a subir.

«Estamos un poco sobre aviso siempre con ver qué va a ocurrir con el IPC, que es verdad que se está incrementando y parece ser que el dato de este martes no va a ser precisamente muy contenido», advierte.

Pese a la incertidumbre que genera ahora la evolución de los precios, desde Croem hacen un "balance positivo" de la marcha de la negociación colectiva durante este año.

Más allá del efecto de la inflación, los incrementos salariales registrados en la negociación colectiva durante este año presentan una media especialmente elevada debido, fundamentalmente, a la entrada en vigor del convenio de transporte de mercancías por carretera. «Es un incremento medio muy alto, realmente muy alto, y llama la atención», reconoce Sánchez Solís, que apunta a que el dato se explica principalmente por los convenios sectoriales.

El resto se mueve alrededor del 3%

Si se excluye el efecto de este convenio, la evolución de las subidas salariales se situaría en niveles más moderados y próximos a los habituales. «Los otros ya están dentro de una tónica diferente, de una normalidad que está cercana al 3%, entre el 2,7 y el 3%», explica Sánchez Solís.

Como ejemplos, cita el convenio del manipulado del tomate, con una subida del 2,7% para 2026; el de la construcción, con un 3%; y el de limpieza pública, con un 2,9%.

Por su parte, Miguel Lajarín, secretario de Comunicación de UGT en la Región, recuerda a La Opinión que el esfuerzo de los sindicatos en los últimos años se ha centrado precisamente en desbloquear y renovar los convenios colectivos pendientes y recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores.

Lajarín sitúa el problema en la evolución de los precios durante los últimos años. «Los sueldos han subido menos que el IPC» y, desde 2018 hasta la actualidad, la inflación acumulada se sitúa «en torno al 25%». Los años 2021 y 2022, recuerda, estuvieron marcados por niveles récord de inflación, mientras que «la mayoría de trabajadores de la Región de Murcia no vieron mejoras salariales».

La excepción, apunta, fueron los trabajadores afectados por las sucesivas subidas del salario mínimo hasta el punto de que ha aumentado más de un 60% durante este periodo.

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Más crítico se muestra Víctor Romera, secretario de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras en la Región, quien sostiene que Murcia sigue siendo "el territorio de España donde menos suben los salarios" pese a que el dato de la variación salarial del 5,86% se deba a la entrada en vigor del convenio colectivo de transporte de mercancías por carretera.