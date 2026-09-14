La propuesta de la Comunidad para el Plan Nacional de Restauración incluye 44.225 hectáreas de monte y todo el Mar Menor

La Región de Murcia quiere que el futuro Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza se traduzca en actuaciones concretas sobre el territorio y, sobre todo, en recursos para poder ejecutarlas. La propuesta elaborada por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor plantea un programa que parte de una idea estructural y es que buena parte de la restauración que exige el nuevo marco europeo ya está en marcha en la Comunidad y debe tener continuidad dentro de la planificación nacional.

El documento remitido por el Gobierno regional al proceso de elaboración del plan estatal pone sobre la mesa tres grandes ámbitos de actuación: la adaptación y restauración de los ecosistemas forestales, la recuperación de hábitats terrestres, costeros y de agua dulce y la conservación de especies de flora y fauna. El Mar Menor ocupa un lugar destacado en el segundo bloque, con una propuesta que apuesta por considerar la laguna y su entorno como un único ecosistema y no como espacios aislados.

La posición murciana llega mientras el documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico permanece todavía en fase de borrador. La documentación enviada a Bruselas el pasado 31 de agosto será objeto de evaluación, correcciones y subsanaciones durante el próximo año, de manera que el texto conocido ahora no constituye todavía un instrumento de aplicación directa. La versión definitiva deberá remitirse a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de 2027.

La Consejería considera además imprescindible despejar una cuestión que condicionará el alcance real del plan: la financiación. Las actuaciones previstas por el Reglamento europeo se prolongarán durante décadas y, según la Comunidad, las nuevas obligaciones no pueden recaer sobre las autonomías sin conocer previamente qué fondos europeos y estatales estarán disponibles, cómo se repartirán entre territorios y qué proyectos tendrán finalmente cobertura económica.

44.225 hectáreas para adaptar los montes al nuevo clima

La restauración forestal constituye uno de los pilares de la propuesta regional. Durante los dos últimos años, la Comunidad asegura haber destinado más de 21 millones de euros a actuaciones en unas 14.000 hectáreas, tanto de titularidad pública como privada. Los trabajos no se limitan a nuevas plantaciones, sino que incluyen tratamientos selvícolas, regeneración de masas, conservación de suelo y agua, restauración hidrológico-forestal y recuperación de superficies afectadas por incendios.

La adaptación de los montes a un escenario marcado por las sequías, las temperaturas elevadas y una mayor vulnerabilidad frente al fuego forma parte de esta estrategia. Sobre esa experiencia previa, la Región incorpora a su propuesta nacional 44.225 hectáreas de ecosistemas forestales susceptibles de distintas medidas de restauración.

La cifra, precisa la documentación autonómica, no equivale a una obligación inmediata de intervenir sobre toda esa superficie ni debe confundirse con las 14.000 hectáreas que ya han recibido actuaciones.

Una propuesta de 25.306 hectáreas con el Mar Menor completo

La segunda gran apuesta regional se concentra en los hábitats que presentan un estado de conservación desfavorable. La Comunidad identifica unas 52.100 hectáreas de hábitats de interés comunitario en una condición que no considera buena. El Reglamento europeo fija para 2030 el objetivo de actuar, como mínimo, sobre el 30%, lo que en Murcia supondría unas 15.630 hectáreas.

La propuesta de la Consejería eleva, sin embargo, esa superficie hasta 25.306 hectáreas. La diferencia responde en buena medida a una decisión especialmente relevante: incorporar aproximadamente 13.500 hectáreas correspondientes al conjunto del Mar Menor, en lugar de seleccionar únicamente la superficie necesaria para cumplir el porcentaje mínimo.

Humedal de las Encañizadas del Mar Menor. / CARM

La Comunidad defiende que la recuperación de la laguna no puede plantearse por partes. La propuesta integra los hábitats del Mar Menor, la biodiversidad asociada, los humedales periféricos y las conexiones ecológicas con el territorio circundante. De esta manera, la laguna aparece como uno de los grandes proyectos que la Comunidad quiere que el futuro Plan Nacional reconozca como prioritarios, con una financiación estatal y europea acorde con la dimensión de la actuación.

Las 25.306 hectáreas propuestas incluyen además humedales, pastizales y hábitats pastorales, ecosistemas fluviales y ribereños, bosques, matorrales, espacios esteparios, zonas rocosas y dunas.

34 especies de fauna y cinco de flora, y varias asusencias...

La restauración planteada por la Consejería no se queda en la superficie. Otro de sus ejes se dirige a recuperar las condiciones necesarias para determinadas especies de flora y fauna, mediante actuaciones adaptadas a las necesidades de conservación de cada una, y labores de investigación y seguimiento posteriores.

La Región ha seleccionado 34 especies de fauna de entre el listado inicial de unas 200 elaborado por el Ministerio. La propuesta organiza las actuaciones en 177 unidades relacionadas con aves esteparias, humedales, puntos de agua, matorrales y pastizales, medios abiertos y fluviales, carnívoros, quirópteros y ecosistemas costeros.

Entre las especies elegidas figuran el sisón, la avutarda, la ganga ortega, el cernícalo primilla, el aguilucho cenizo, la carraca, la ganga ibérica y la alondra ricotí; en los humedales aparecen la malvasía cabeciblanca, la gaviota de Audouin, el fartet y el chorlitejo patinegro. La selección incluye también al lince ibérico y el gato montés, siete especies de murciélagos y la nacra, entre otras.

La hembra de lince ibérico Urtsu -con su collar de geolocalización azul- y uno de sus cuatro cachorros. / CARM

En flora, la propuesta incorpora cinco especies: la azucena silvestre (Narcissus nevadensis longispathus), el abrótano menor, Puccinellia pungens, el tabaco gordo y el rabogato rosado. Las medidas previstas van desde intervenciones directas sobre poblaciones concretas hasta la búsqueda de nuevas poblaciones, reintroducciones, acuerdos sobre terrenos y actuaciones en espacios protegidos.

Entre las ausencias más llamativas de esta lista aportada por el Ministerio, tal y como ya advirtió La Opinión, figuran la tortuga mora y el caballito de mar, dos especies especialmente sensibles y cuya situación en la Región de Murcia atraviesa un momento muy complicado.

Los polinizadores constituyen otro de los apartados incluidos en la propuesta. La Consejería plantea actuaciones sobre cerca de 6.900 hectáreas de espacios agrarios y forestales, con medidas como bandas florales, islas de biodiversidad, estructuras de anidación, puntos de agua y una gestión extensiva de la vegetación.

Prioridad para proyectos ya en marcha

El criterio general de la propuesta murciana pasa por concentrar los esfuerzos allí donde existen mayores posibilidades de ejecución. La Comunidad prioriza espacios en los que ya se han realizado trabajos, existen proyectos en marcha o las medidas forman parte de planes aprobados, además de terrenos de titularidad o gestión pública, espacios de la Red Natura 2000, zonas protegidas y enclaves especialmente vulnerables.

En las superficies privadas, la Consejería plantea recurrir preferentemente a acuerdos voluntarios, convenios, ayudas, incentivos y fórmulas de custodia. La filosofía defendida por el Gobierno regional evita convertir la restauración en una imposición general sobre los propietarios o sobre las actividades económicas.

El objetivo final pasa por que el Plan Nacional sea algo más que un mapa de superficies sometidas a futuros trabajos. La Comunidad quiere un instrumento capaz de financiar actuaciones concretas, con respaldo científico, viabilidad técnica y mecanismos para evaluar sus resultados.

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En ese planteamiento, la Región reclama que se reconozcan también las actuaciones que ya ha comenzado a ejecutar, especialmente en materia forestal y en la recuperación del Mar Menor. La idea de la Consejería es avanzar desde ahora, sin esperar a que concluya todo el procedimiento nacional, pero vinculando la continuidad y la escala de esas actuaciones a una financiación suficiente.