Mucho más que el Gran Desfile: esta es la programación de actividades para la Feria este sábado

La Feria de Murcia encara su recta final. Esta celebración que llega en septiembre para ofrecer la ilusión de que el verano se extiende un poco más ya se encuentra inmersa en sus últimos días. Por suerte, estos estarán cargados con una gran variedad de actividades.

El protagonista de este sábado 12 de setiembre será, sin duda, el Gran Desfile de Moros y Cristianos de Murcia que será a las 20 horas y que transcurrirá por la Alameda de Colón, la Plaza de Camachos, la Calle Canalejas, el Puente de los Peligros, la Gran Vía Escultor Salzillo y la Plaza Fuensanta.

No obstante, habrá mucho más que hacer: desde exhibiciones de artesanías y gastronomía hasta los conciertos que se desarrollarán en las distintas salas de la capital de la Región de Murcia. A continuación puedes consultar la programación completa para este sábado

Sábado, 12 de septiembre

11h, 12h y 13h. Planetario. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€. Museo de la Ciencia y el Agua.

12h. Moros y Cristianos. Concentración de las Asociaciones y Pasacalles Festero en formación de Kábilas y Mesnadas. Itinerario: Plaza de la Cruz, Calle Trapería, Plaza de Santo Domingo, Plaza de Romea.

12h. Encierro de toros infantil. Paseo Alfonso X, el Sabio.

12.30h. Lemon Pop. Concierto de Perdón. Locoloco Vintage.

18h. Panorama Salas. Concierto de Los Secretos del Tablao. La Puerta Falsa.

18h. Concierto. La Flamenca: Flamenquito & Urban Hits Entradas en iboleleproducciones.com Cuartel de Artillería.

19h. Exhibición de diversas artesanías. Talleres. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Huertos del Malecón.

20h. Exposición y venta de productos gastronómicos. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20 y 22h. Cata de vino DO Bullas. Bodegas “Paraísos Perdidos” (20h) y “Balcona” (22h). 30 Plazas. Acceso previa invitación en www.compralaentrada.com.Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20h. Gran Desfile de Moros y Cristianos de Murcia. Itinerario: Alameda de Colón, Plaza de Camachos, Calle Canalejas, Puente de los Peligros, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Fuensanta.

20h. Lemon Pop. Concierto de: Blue Cheese +Juventude + Espiricom + Exonvaldes + The Boo Radleys. Acceso libre. Auditorio Murcia Parque.

20.30h. La Terraza de la Feria. Actuación de Dingy Dj + Muñeca Rusa. Terraza de Los Molinos.

21h. Teatro en Feria. “La pasión infinita”. Venta de entradas: taquilla y web del teatro. Teatro Romea.

21.30h. Concierto. “De acero. La Gran Antología de Robe”. Entradas en iboleleproducciones.com Auditorio de Fofó.

22h. Actuación de N.º 1. Jardín del Malecón. Escenario.

22h. Panorama Salas. Concierto de Bel + Javi Manzanares. La Yesería.

22h. Panorama Salas. Concierto de The Sonders + Luvra + Rais. Sala Spectrum.

22h. Panorama Salas. Concierto de Presa. Sala Revolver.

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22h. Panorama Salas. Concierto de Carmen Avilés. Sala Mamba!