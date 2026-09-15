La inscripción sobre Primo de Rivera en la Catedral de Murcia se rellenará "con un material sintético": en unos días expira el plazo dado por el Ministerio para eliminarla

Después de que técnicos se desplazasen a la Plaza de la Cruz de la Catedral de Murcia para revisar la inscripción de ‘Primo de Rivera, ¡presente!’ que hay, grabada en piedra, en el principal templo de la Región, y que fue incorporada al catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática, los responsables de Cultura ya saben cómo proceder para eliminar el letrero falangista.

Desde el departamento que dirige Carmen Conesa detallaron a este diario que "por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, la tramitación necesaria para poder llevar a cabo la actuación en la Catedral se realizó con la máxima agilidad".

En este sentido, precisaron que "el Ayuntamiento de Murcia remitió la solicitud a Patrimonio Cultural el 6 de agosto y la Dirección General emitió la correspondiente resolución favorable a la intervención una vez que los técnicos de Patrimonio Cultural habían inspeccionado la zona y evaluado la actuación para garantizar la protección y conservación de la Catedral, declarada Bien de Interés Cultural". "Por tanto, la tramitación correspondiente a la Dirección General de Patrimonio Cultural está completada", insistieron.

La ejecución, ahora, "corresponde al Obispado de Cartagena, como propietario del inmueble y destinatario del requerimiento del Ministerio. Desde la Dirección General hemos cumplido con la tramitación que nos correspondía", reiteraron desde la Consejería de Cultura.

¿Cómo actuar sobre un BIC?

Cabe recordar que la Catedral de Murcia es Bien de Interés Cultural (BIC), una figura legal que implica una salvaguarda integral del monumento de Belluga, de sus bienes muebles y del entorno que lo rodea, en el corazón del casco histórico de la ciudad. Esto es: no se puede actuar a la ligera sobre sus muros para borrar la consigna dedicada al fundador de la Falange.

Ahora se trata de cubrir el nombre del falangista. ¿Cómo lo harán? "Para mayor respeto del edificio y teniendo en cuenta la antigüedad de la inscripción, la intervención consistiría en ocultar la inscripción grabada en la piedra rellenando la huella con un material sintético de características granumétricas y de color similar a la piedra original del edificio", aseveraron desde el departamento de Conesa.

Fachada de la Catedral de Burgos, con las letras de bronce. / A. L. H.

La inscripción con el nombre de José Antonio Primo de Rivera en la fachada de la Catedral de Burgos fue tapada en junio de 2021. ¿Cómo? Con letras. Se decidió tapar el nombre del falangista con letras de bronce en las que se lee 'Catedral de Santa María'.

A finales de junio se dio un plazo de tres meses

"Respecto a soluciones adoptadas en otros monumentos, como la Catedral de Burgos, en el caso de Murcia existe ya una actuación informada favorablemente y autorizada por Patrimonio Cultural, por lo que será esa intervención la que se ejecute", especificaron desde Cultura.

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Diferentes asociaciones vinculadas a la memoria histórica, así como particulares, llevaban años pidiendo que estas letras en referencia al hijo del dictador Miguel Primo de Rivera fuesen eliminadas. Así que el Gobierno de Pedro Sánchez se puso manos a la obra y en junio determinó que la frase se tendría que quitar en tres meses como máximo. El 30 de septiembre se cumplirán esos tres meses, por lo que presumiblemente los técnicos han de actuar en el templo de Belluga en apenas días.