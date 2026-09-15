Los nuevos salarios firmados en la Región dan aire a los trabajadores murcianos ante el repunte de la inflación

La vivienda y sus costes aparejados a los que hay que hacerles frente, la cesta de la compra, la factura de la luz y el disparo de la gasolina... Los últimos repuntes de los precios están volviendo a poner a prueba el bolsillo de los trabajadores, pero en la Región de Murcia muchos de ellos afrontan por ahora la escalada inflacionista, en teoría, con un colchón mayor. Los salarios pactados en los convenios colectivos con efectos económicos en 2026 y registrados hasta agosto acumulan una subida media del 5,86% en la Comunidad, prácticamente el doble del 3,04% del conjunto de España hasta colocarse como el más elevado de todas las provincias.

Así lo ponen de manifiesto los últimos datos de la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo: mientras que los precios empiezan a correr de nuevo con más fuerza hasta 'comerse' los salarios (el IPC de agosto ya cerró con una tasa estatal del 4,3%), en la Región las subidas acordadas en la negociación colectiva mantendrían, al menos de momento y sobre el papel, un margen frente a la inflación para muchos trabajadores.

La subida media regional alcanza el 5,86% y casi duplica a una nacional que se sitúa en el 3,04%

Ese margen resulta especialmente relevante después del brusco cambio experimentado por la inflación durante el verano: el último IPC completo disponible para la Comunidad situaba la tasa interanual en el 3,7%, una décima por encima del 3,6% del conjunto de España. De hecho, este martes se debe conocer el dato actualizado correspondiente al pasado mes.

¿A qué se debe?

Hasta el mes de agosto se habían firmado 46 nuevos convenios colectivos en la Región con efectos económicos en 2026, que daban cobertura a 113.069 trabajadores de 5.186 empresas murcianas. La pregunta que cabe hacerse es por qué en la Región de Murcia la tasa difiere tanto con las de otras comunidades y es más alta que en otros territorios. Gran 'culpa' la tiene el histórico acuerdo al que llegaron trabajadores y empresas a principios de año para renovar el transporte de mercancías por carretera de la Región, firmado en enero por la patronal Froet junto a los sindicatos UGT y USO y que contemplaba una subida salarial del 14% para unos 30.000 trabajadores y unas 3.500 empresas después de permanecer estancado desde 2018.

La clave está, sobre todo, en los convenios sectoriales. De esos 46 acuerdos contabilizados en junio, 14 eran de ámbito superior a la empresa y amparaban por sí solos a 107.712 trabajadores, mientras que los 32 convenios de empresa daban cobertura a 5.357 empleados. Además, la diferencia salarial entre unos y otros era muy considerable: los convenios de empresa recogían una subida media del 2,41%, mientras que en los sectoriales alcanzaba el 6,03%. Es precisamente el enorme peso de estos últimos (que agrupan a la inmensa mayoría de los trabajadores incluidos en la estadística murciana) el que ayuda a explicar que la subida media regional se encuentre muy por encima de la española.

El acuerdo para los transportistas, con un aumento del 14% para unos 30.000 empleados, introduce la 'distorsión' en la media

Cabe recordar también que el indicador adelantado del IPC de agosto elevó la inflación española hasta el 4,3%, siete décimas más que el mes anterior, mientras que los salarios pactados en convenio avanzan de media un 3,04%.

La consecuencia es que la Región se encontraría por ahora en una posición poco habitual: mientras que la subida salarial media española del 3,04% ya ha quedado claramente superada por el avance de la inflación de agosto, la negociación colectiva murciana habría mantenido los incrementos retributivos por encima de los precios pese a la 'distorsión' que supuso el acuerdo en el transporte regional.

Y es que esto no significa que todos los trabajadores de la Región hayan recibido una subida del 5,86%. La estadística ofrece una media ponderada de los incrementos salariales recogidos en los convenios con efectos económicos este año, por lo que las condiciones varían considerablemente de un sector a otro y de una empresa a otra y tampoco supone que se haya recuperado automáticamente todo el poder adquisitivo perdido durante la crisis inflacionista de los últimos años, pero sí proporciona a una parte importante de los trabajadores murcianos una protección mayor en un momento en el que los precios vuelven a acelerarse.

Un repartidor de butano con el vehículo repleto de bombonas conduciendo por Los Alcázares. / Iván J. Urquízar

La bombona de butano, el último dolor de cabeza

Si la subida del precio de la gasolina venía siendo uno de los principales quebraderos de cabeza para las familias en los últimos meses, a partir de este martes el butano también lo será: su coste subirá casi un 5% y alcanzará casi los 19 euros, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, esta subida a 18,84 euros tiene en cuenta la reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos que establece el Real Decreto-ley 18/2026 a partir del 1 de septiembre, de 11,25 euros/tonelada.

A esta medida se añade un ascenso de la cotización de las materias primas (+8,24%), un aumento del coste de los fletes (+10,27%), y la apreciación del euro frente al dólar (+7,1).