Buendía busca la implicación del ministro Planas en la defensa del Tajo-Segura

La reunión de este martes en Madrid entre el consejero de Agricultura, Joaquín Buendía, y el ministro Luis Planas situará el agua como eje prioritario. La Comunidad acude con un objetivo complejo, casi una misión imposible: lograr que el Ministerio de Agricultura se implique en la defensa del Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura frente a la cual el departamento de Planas ha mantenido distancia al remitir siempre que se le pregunta al Ministerio para la Transición Ecológica.

El tono de la cita se ha intensificado tras las últimas declaraciones de Buendía, quien pedirá a Planas que intervenga para frenar los recortes previstos y expondrá el impacto sobre el campo levantino. «El principal problema que demandan nuestros agricultores es el agua y la incertidumbre que genera el recorte del Trasvase Tajo-Segura», sostiene el consejero.

Para respaldar su postura, la Comunidad aportará datos sobre la dimensión económica del acueducto. Según las estimaciones autonómicas, más de 102.000 empleos agrícolas y el riego de 132.000 hectáreas dependen directamente del caudal que llega al Segura, con una repercusión superior a los 3.900 millones de euros entre Murcia, Alicante y Almería.

"Del trasvase no hablo", dijo en Murcia la número dos de Agricultura

La petición autonómica contrasta con la postura del Ejecutivo central. Durante su visita del pasado 8 de septiembre, la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, evitó pronunciarse sobre los recortes: «Del trasvase Tajo-Segura yo no voy a hablar, porque es competencia del Ministerio de Transición Ecológica», zanjó la secretaria, tal y como hizo en sus dos anteriores visitas a tierras murcianas.

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La delegación murciana llega además avalada por un compromiso con el sector agrario, tras el pacto entre Buendía y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, para reclamar que cualquier decisión sobre la infraestructura se fundamente en criterios técnicos y en las necesidades del territorio.