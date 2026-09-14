Expectación en La Condomina por la presencia de la infanta Elena en la Feria Taurina de Murcia

La tarde taurina de este lunes en Murcia comenzó antes incluso de que sonara el paseíllo. La llegada de la infanta Elena a la plaza de toros de La Condomina despertó una notable expectación entre los aficionados que se disponían a presenciar uno de los carteles más destacados de la Feria Taurina de Murcia.

Doña Elena llegó al coso murciano para asistir al segundo festejo del abono, que ha reunido este lunes a Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante, encargados de lidiar seis toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq.

Su presencia no pasó inadvertida. Antes del inicio de la corrida, la infanta saludó a distintas autoridades y tuvo oportunidad de encontrarse con los diestros en los accesos al coso, donde su llegada congregó miradas, fotografías y saludos de los aficionados.

Doña Elena, momentos antes del inicio del festejo taurino celebrado este lunes en Murcia / Enrique Soler

Una escena que encaja con la conocida afición taurina de la hermana mayor del Rey Felipe VI, habitual en algunas de las principales plazas españolas y que ha acudido en numerosas ocasiones a festejos con carteles de primer nivel.

En Murcia tampoco es una desconocida. La infanta Elena ya estuvo en La Condomina durante la Feria Taurina de 2024, en una edición especialmente emotiva por la despedida de Enrique Ponce de la afición murciana. Aquel ciclo tuvo como uno de sus principales acontecimientos el mano a mano entre el torero valenciano y el murciano Pepín Liria, celebrado en una corrida goyesca.

Dos años después, doña Elena ha vuelto a ocupar un tendido de la centenaria plaza murciana para una tarde que reunía varios ingredientes capaces de atraer la atención del aficionado: Morante, Manzanares y Talavante en un mismo cartel y una corrida con reses de Juan Pedro Domecq.

La infanta Elena saluda a los diestros antes del paseíllo / Enrique Soler

La infanta Elena optó para la ocasión por una chaqueta tipo sahariana, una gran flor en la solapa y un elegante sobrero gris.

La visita añadió así un protagonista inesperado fuera del ruedo. Mientras en el callejón y los chiqueros todo estaba preparado para el comienzo del festejo, buena parte de las miradas se dirigieron durante unos minutos hacia la entrada de La Condomina.

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Después llegó el momento de disfrutar de la lidea. La infanta Elena tomó asiento para seguir la corrida desde el tendido.