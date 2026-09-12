Investigan la muerte de una mujer que se precipitó a un patio de luces en un edificio de Primo de Rivera en Murcia

Un amplio dispositivo de emergencias se ha desplazado hasta un edificio situado en Primo de Rivera, en Murcia, después de que un vecino alertara de un fuerte golpe. Al asomarse, el testigo vio el cuerpo de una mujer en el patio de luces del inmueble y dio aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han trasladado Bomberos de Murcia, personal del 061, Policía Nacional y Policía Local, que han tenido que desplegar un operativo con numerosos efectivos para acceder a la zona donde se encontraba el cuerpo.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, únicamente se ha podido confirmar el fallecimiento de la mujer en el lugar.

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Por el momento, según indicaron fuentes policiales, se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, puesto que no se ha determinado si la mujer cayó de forma accidental desde alguna de las plantas del edificio.