Un incendio en los contadores obliga a desalojar un edificio de nueve plantas en Cartagena

Un incendio declarado este lunes por la tarde en el cuarto de contadores de un edificio de nueve plantas de la calle Soldado Rosique ha obligado a desalojar de forma preventiva a los vecinos debido a la gran cantidad de humo generada.

El aviso fue recibido por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 a las 19.47 horas, después de que se alertara de un fuego localizado, al parecer, en los contadores eléctricos situados en la entrada del inmueble.

El incendio obligó a desalojar a los vecinos / Alex Moreno

Las llamas provocaron una intensa acumulación de humo en el interior del edificio, que ascendió por la escalera y alcanzó las primeras plantas, lo que llevó a los residentes a abandonar sus viviendas mientras trabajaban los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Policía Local y Protección Civil, además de personal de la compañía eléctrica, ante la posibilidad de que el origen del incendio estuviera relacionado con los contadores. El edificio dispone además de suministro de gas natural, circunstancia que fue tenida en cuenta durante la intervención.

Los bomberos sofocan un incendio en los contadores de un edificio desalojado en Cartagena / Alex Moreno

Los equipos de emergencia trabajaron tanto en la extinción del fuego como en la ventilación del inmueble y en la comprobación de las instalaciones antes de permitir el regreso de los vecinos.

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Por el momento, no se ha informado de personas heridas, y los residentes permanecieron desalojados mientras se desarrollaban las labores de seguridad y revisión del edificio. Las causas concretas del incendio están todavía por determinar.