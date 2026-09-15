Casi 20.000 niños murcianos se benefician de gafas y lentillas gratuitas

Un total de 19.939 menores de la Región de Murcia se han beneficiado de la compra de gafas y lentillas de forma totalmente gratuita. Así se recoge en el último informe del Ministerio de Sanidad sobre las ayudas del Plan VEO, para el cual el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este lunes un nuevo impulso con una aportación extraordinaria de 23 millones de euros para 2027.

La iniciativa, puesta en marcha en diciembre del pasado año, va destinada a financiar la compra de gafas y lentillas de menores de 16 años, programa del que ya se han beneficiado 454.650 niños y adolescentes en España y cuyas cifras siguen aumentando.

Precisamente, los profesionales de la visión insisten en la necesidad de revisar la vista en estas fechas de inicio del nuevo curso, ya que hasta uno de cada tres casos de malos resultados académicos estaría relacionado con un problema visual no diagnosticado y se estima que más de 700.000 niños en España sufren pobreza visual.

La segunda fase del Plan VEO comienza así con una ampliación de más de 23 millones de euros en su financiación, elevando la inversión total a cerca de 73 millones de euros, frente a los 48 millones iniciales.

En la Región de Murcia hay actualmente 359 ópticas que participan en el programa, de los 7.803 establecimientos de óptica que hay adheridos en todo el país, lo que representa más del 74% de todos las ópticas que en estos momentos en España.

Sobre los beneficiarios, las cifras muestran el importante aumento registrado en los últimos seis meses, que en el caso de la Comunidad de Murcia ha pasado de los 6.024 que había el pasado mes de febrero a cerca de 20.000 a principios de este mes de septiembre, aunque por autonomías, los primeros puestos los ocupan Andalucía (91.476 menores); Cataluña (74.834); y la Comunidad de Madrid (64.096).

El astigmatismo es el principal problema de refracción

En cuanto al perfil de la persona solicitante, el 56,3% eran niñas y el 43,7%, niños. Por edad, el grupo mayoritario fue el de 12 a 16 años (55,1%), seguido del grupo de seis a 11 años (39,3%) y el grupo de cinco años o menos (5,6%).

El principal problema de refracción que presentaban fue el astigmatismo en un 75% de los casos, seguido por la miopía en un 53,4% y la hipermetropía en un 42,7%. Problemas de refracción como la ambliopía (ojo vago), la anisometropía y el estrabismo se identificaron en alrededor de un 1% de las personas.

Menores beneficiarios del Plan Veo en toda España. / L. O.

El sistema de ayuda visual adquirido de manera principal fueron las gafas con lente graduada en el 89,1% de los expedientes, mientras que lentillas se solicitaron en el 12,2% de los casos.

En cuanto al profesional sanitario a través del que las personas acceden a la indicación del sistema de ayuda visual, es principalmente el profesional de óptica-optometría (76,6%), seguido por un profesional de oftalmología del sistema sanitario público (14,2%) y un profesional de oftalmología del sistema sanitario privado (9,2%).

Pedro Sánchez confirmaba este lunes que la ayuda que recibirá cada familia para financiar la compra de gafas, lentes graduadas o lentes de contacto seguirá siendo de hasta 100 euros anuales.

Manolito Gafotas

Durante el acto de presentación de las ayudas en el Ministerio de Sanidad, se daba a conocer la nueva campaña de promoción del Plan VEO, protagonizada por el personaje de novelas infantiles Manolito Gafotas, de la autora Elvira Lindo. "Manolito pertenece a una familia trabajadora de Carabanchel, una familia como tantas, donde 100 euros cuestan, cuestan mucho, y donde las gafas de un hijo cuestan y cuestan mucho", señalaba la ministra Mónica García.

"Durante mucho tiempo, en muchas casas de este país, la pregunta nunca ha sido si un niño necesitaba gafas, sino si ese mes se podían pagar. Y cuando la respuesta era que no, el niño no se quedaba solo sin el mote, se quedaba sin ver bien. Y eso tiene un nombre: desigualdad", dijo.

Los profesionales insisten en que cuando un niño no ve bien la pizarra, le cuesta leer, le cuesta practicar deporte, le cuesta desenvolverse con autonomía, y las consecuencias aparecen igual tenga su familia más o menos dinero.

Señales de que un niño no ve bien Acercarse demasiado a los libros, cuadernos, televisores o pantallas.

Entornar los ojos, cerrar o tapar uno de ellos para mirar.

Ladear la cabeza o adoptar una postura inusual.

Tener dificultades para ver la pizarra.

Referir visión borrosa o doble.

Frotarse los ojos con frecuencia.

Presentar cansancio ocular, molestias o dolor de cabeza después de realizar tareas prolongadas de cerca.

Perder repetidamente el punto de lectura o evitar determinadas tareas visuales.

Presentar la desviación de un ojo, aunque sea solamente de forma intermitente.

Revisiones al inicio del curso

Desde el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia (Coorm) recomiendan a las familias aprovechar el inicio del curso escolar para revisar la visión de sus hijos y comprobar que su sistema visual funciona correctamente. La lectura, la escritura, el uso de la pizarra y las tareas realizadas con dispositivos digitales requieren una visión funcional, por lo que una alteración visual no detectada puede hacer que estas actividades supongan un esfuerzo innecesario para el menor y dificultar algunas de las tareas habituales en el aula.

Recuerdan que durante la infancia, los problemas visuales no siempre resultan evidentes. Los niños pueden no ser conscientes de que no ven correctamente porque, en muchos casos, desconocen otra forma de ver. Por ello, las revisiones visuales periódicas son fundamentales para identificar posibles alteraciones y actuar cuanto antes.

La presidenta de los óptimos murcianos, Ester Mainar, explica que "cuando preparamos la vuelta al cole revisamos los libros, la mochila y el material escolar, pero no siempre comprobamos algo tan importante como si nuestros hijos ven bien. Una revisión a tiempo permite detectar dificultades visuales que el menor quizá no sabe identificar y evitar que determinadas tareas escolares le supongan un esfuerzo añadido».