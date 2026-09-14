La UMU, que tiene nueve estudiantes en México, se suma a la consternación por el asesinato de una alumna de Granada

La Universidad de Murcia (UMU) tiene este cuatrimestre un total de nueve estudiantes en México a través de diversos programas de intercambio. Los estudiantes se encuentran repartidos en seis universidades, aunque ninguna de ellas es la Universidad Autónoma de Morelos (México), donde se encontraba realizando una estancia la alumna de la Universidad de Granada que ha sido asesinada este pasado fin de semana.

La muerte por el apuñalamiento en México de la joven canaria Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que estudiaba en Granada y desde hacía un mes realizaba una estancia académica en la universidad mexicana de Morelos, ha generado una gran conmoción entre comunidad universitaria, familias y estudiantes.

Claudia Tacoronte era natural de Gran Canaria, donde estuvo matriculada durante un curso en la universidad pública, pero actualmente se encontraba en el último año del grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Desde hacía poco más de un mes cursaba un programa de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El Consulado General de España en Ciudad de México sigue de cerca el caso y los rectores de todas las universidades españolas piden celeridad en la investigación.

La UMU se suma al mensaje de la Conferencia de Rectores

La propia Universidad de Murcia expresaba este lunes su profunda consternación y su más firme condena por el asesinato de la estudiante de la Universidad de Granada que se encontraba realizando una estancia de movilidad académica en México.

La UMU traslada sus más sinceras condolencias y todo su afecto a la familia y personas allegadas de la estudiante, así como a sus compañeros y a toda la comunidad universitaria de Granada.

Así, la Universidad de Murcia se suma al mensaje de rechazo expresado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ante cualquier forma de violencia contra las mujeres y reafirma su compromiso con una sociedad en la que todas puedan estudiar, viajar y desarrollar libremente su proyecto de vida en condiciones de seguridad.

La UMU transmite asimismo su solidaridad con la Universidad de Granada y con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ante esta pérdida irreparable.

En este caso, la institución murciana no cuenta con convenio con la Universidad de Morelos e informa de que la universidad más cercana de las que cuentan con convenio de intercambio se encuentra a 500 kilómetros de distancia de donde se ha producido el asesinato.