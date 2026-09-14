El FC Cartagena viste 3.000 años de historia en su nueva segunda equipación

El FC Cartagena ha presentado la que será su segunda equipación para la temporada 2026/27 en Primera Federación, una camiseta de diseño exclusivo elaborada junto a la firma Macron y que el equipo estrenará este próximo fin de semana en Zaragoza.

La nueva indumentaria alternativa está estrechamente ligada a la historia de la ciudad. Su diseño toma como referencia el mosaico conservado en el Museo del Teatro Romano, concretamente el pavimento de la cripta situada bajo la Catedral de Santa María la Vieja.

La camiseta apuesta por el rojo carmesí, también conocido como rojo Cartagena, combinado con detalles dorados en el escudo, el cuello, las mangas y los principales patrocinadores. Una elección cromática que también conecta con las fiestas de Carthagineses y Romanos, cuyos colores quedan representados a través de las tonalidades características de la Federación de Tropas y Legiones.

El club busca así que la prenda funcione como un homenaje a los más de 3.000 años de historia de Cartagena, incorporando elementos que enlazan el pasado romano de la ciudad con su identidad actual.

El diseño de la segunda equipación está inspirado en un mosaico conservado en el Museo del Teatro Romano / F.C. Cartagena

En la esquina inferior derecha de la camiseta aparece además sublimado el lema 'Carthago Nova Invicta Est', una frase utilizada anteriormente por el club y que también luce en la parte alta lateral del estadio.

El carmesí tiene igualmente una doble lectura. Además de ser uno de los colores vinculados a la bandera de Cartagena, guarda relación con la propia historia del Efesé. El club recuperó ya la pasada temporada esta tonalidad, que formó parte de sus señas de identidad en sus orígenes.

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Con esta segunda equipación, el FC Cartagena vuelve a recurrir a la historia y al patrimonio local como elementos centrales de su imagen, trasladando al terreno de juego una camiseta pensada para reforzar el vínculo entre el equipo, la ciudad y su pasado.