Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga AutobusesLa Manga CruceroPlazas SecundariaGira Arde BogotáCasting en MurciaEncuesta CISTiempo Romería Murcia
instagramlinkedin

Fútbol

El FC Cartagena viste 3.000 años de historia en su nueva segunda equipación

El diseño recupera el rojo carmesí, incorpora detalles dorados y toma como referencia un mosaico romano de la ciudad

Jhafets Reyes posa con la camiseta de su segunda equipación

Jhafets Reyes posa con la camiseta de su segunda equipación / FC Cartagena SAD

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

L.O.

El FC Cartagena ha presentado la que será su segunda equipación para la temporada 2026/27 en Primera Federación, una camiseta de diseño exclusivo elaborada junto a la firma Macron y que el equipo estrenará este próximo fin de semana en Zaragoza.

La nueva indumentaria alternativa está estrechamente ligada a la historia de la ciudad. Su diseño toma como referencia el mosaico conservado en el Museo del Teatro Romano, concretamente el pavimento de la cripta situada bajo la Catedral de Santa María la Vieja.

La camiseta apuesta por el rojo carmesí, también conocido como rojo Cartagena, combinado con detalles dorados en el escudo, el cuello, las mangas y los principales patrocinadores. Una elección cromática que también conecta con las fiestas de Carthagineses y Romanos, cuyos colores quedan representados a través de las tonalidades características de la Federación de Tropas y Legiones.

El club busca así que la prenda funcione como un homenaje a los más de 3.000 años de historia de Cartagena, incorporando elementos que enlazan el pasado romano de la ciudad con su identidad actual.

El diseño de la segunda equipación está inspirado en un mosaico conservado en el Museo del Teatro Romano

El diseño de la segunda equipación está inspirado en un mosaico conservado en el Museo del Teatro Romano / F.C. Cartagena

En la esquina inferior derecha de la camiseta aparece además sublimado el lema 'Carthago Nova Invicta Est', una frase utilizada anteriormente por el club y que también luce en la parte alta lateral del estadio.

El carmesí tiene igualmente una doble lectura. Además de ser uno de los colores vinculados a la bandera de Cartagena, guarda relación con la propia historia del Efesé. El club recuperó ya la pasada temporada esta tonalidad, que formó parte de sus señas de identidad en sus orígenes.

Noticias relacionadas

Con esta segunda equipación, el FC Cartagena vuelve a recurrir a la historia y al patrimonio local como elementos centrales de su imagen, trasladando al terreno de juego una camiseta pensada para reforzar el vínculo entre el equipo, la ciudad y su pasado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'
  2. En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
  3. Investigan la muerte de una mujer que se precipitó a un patio de luces en un edificio de Primo de Rivera en Murcia
  4. El vídeo de Ruth Empoderada que ha puesto en el foco a un bar de Murcia: 'Se hicieron pasar por los dueños
  5. Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: esta es la programación de actividades para este domingo
  6. Un gigante francés se queda con el antiguo Mercadona del Infante y prepara su desembarco en Murcia
  7. Marina Gandía, médica especialista en Cuidados Paliativos en el Morales: 'Cuidar bien es contemplar a la persona, no a la enfermedad
  8. Setenta multas cada día a conductores de la Región de Murcia por circular con la ITV caducada

El FC Cartagena viste 3.000 años de historia en su nueva segunda equipación

El FC Cartagena viste 3.000 años de historia en su nueva segunda equipación

Del bloqueo de Ormuz al cerco de Bab el-Mandeb: el Golfo busca nuevas rutas para su petróleo con cada vez menos alternativas

Del bloqueo de Ormuz al cerco de Bab el-Mandeb: el Golfo busca nuevas rutas para su petróleo con cada vez menos alternativas

Unos 6.000 marinos siguen atrapados en Ormuz desde que comenzó la guerra: "Nos están utilizando como moneda de cambio"

Unos 6.000 marinos siguen atrapados en Ormuz desde que comenzó la guerra: "Nos están utilizando como moneda de cambio"

Un incendio en los contadores obliga a desalojar un edificio de nueve plantas en Cartagena

Un incendio en los contadores obliga a desalojar un edificio de nueve plantas en Cartagena

El autor confeso del crimen de Francisca Cadenas quiere reconstruir los hechos ante el tribunal del jurado que lo enjuiciará

El autor confeso del crimen de Francisca Cadenas quiere reconstruir los hechos ante el tribunal del jurado que lo enjuiciará

Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años

Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años

El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente

El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente

Ciclogénesis 2026 anuncia su cartel con L.A., Begut, Boyanka Kostova, Anadie y una veintena de nuevos nombres

Ciclogénesis 2026 anuncia su cartel con L.A., Begut, Boyanka Kostova, Anadie y una veintena de nuevos nombres
Tracking Pixel Contents