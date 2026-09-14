Ampliar la comisaría, objetivo del nuevo comisario de la Policía Nacional de Cartagena

José Javier Morote Ortiz ha tomado este lunes posesión de su cargo como Jefe de la Comisaría Local de Cartagena. Morote quiso ratificar su compromiso con la seguridad de los cartageneros "no solamente de forma objetiva, sino subjetiva, es decir, crear un ambiente de seguridad y que el ciudadano así lo perciba".

Asimismo el nuevo comisario adelantó que "estamos explorando opciones de poder ampliar las dependencias en otras instalaciones, pero, manteniendo la ubicación evidentemente de la Comisión de Seguridad".

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, empezó su alocución asegurando que "si atendiéramos a la realidad política y mediática de estas últimas semanas, con declaraciones tan fuera de lugar, uno esperaría llegar a Cartagena y encontrarse una ciudad sitiada, invadida y colapsada", sin embargo, "todos sabemos, que esa realidad a la que me refería inicialmente, no es más que una burbuja en permanente retroalimentación que inflan y desinflan algunos en función de sus intereses y necesidades políticas".

"Afortunadamente, los tiempos de las investigaciones, de la lucha contra la delincuencia, del cerco a las mafias que trafican con personas, no los marcan ni los tiempos mediáticos ni los tiempos de la ansiedad política", prosiguió Lucas, quien mostró su "sincero y público reconocimiento a los cientos de profesionales de la Policía Nacionales Cartagena que forman parte esencial de ese enorme dispositivo estatal de rescate, auxilio y atención legal y sanitaria a los inmigrantes irregulares que llegan por vía marítima a nuestras costas. Todo ello, sin perjuicio de la tramitación paralela de sus órdenes de devolución y la correspondiente detención de los miembros de las mafias que trafican con seres humanos".

Aprovechó el delegado para mandar un recado al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, asegurando que asuntos como la crisis migratoria "no se resuelven con impostados consejos de gobierno en una ciudad hacia la que algunos sólo miran cuando políticamente les interesa".

"Para concluir, quiero reiterar, una vez más, mi ofrecimiento y llamamiento a la cooperación y a la colaboración institucional en materia migratoria a todas las administraciones y fuerzas políticas. Garantizar la protección y la atención a las víctimas no es incompatible con una lucha firme contra el crimen organizado que se lucra con la desesperación y vulnerabilidad de estas personas", afirmó Lucas.

El delegado concluyó su discurso recordando desde el Puerto de Cartagena partían, no hace tanto tiempo, "nuestros compatriotas hacia el exilio. Sobre su sacrificio hemos construido una de las mejores democracias del mundo. Y el olvido es una de las grandes amenazas de cualquier Democracia. Por tanto, no olvidemos, y recordemos que la gestión migratoria no acaba con nuestras obligaciones legales o policiales. Existe un componente humanitario que distingue y que engrandece nuestra Democracia".

La alcaldesa, Noelia Arroyo, defendió la coordinación permanente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la disponibilidad de medios suficientes como las principales condiciones para garantizar la seguridad en un municipio con las características de Cartagena.

Arroyo ofreció toda la cooperación del Ayuntamiento y de la Policía Local para afrontar conjuntamente los retos de seguridad del municipio. "Todo ello, como bien sabes, requiere capacidad policial y una coordinación constante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", afirmó la alcaldesa, quien ha situado entre los retos que afrontan los cuerpos policiales la delincuencia común, la multirreincidencia, el tráfico de drogas, la violencia de género y los delitos tecnológicos.

"En Cartagena se suman otras actuaciones extraordinarias, como la llegada de inmigración irregular, que exige un esfuerzo adicional", señaló Arroyo, vinculando ese esfuerzo a la necesidad de que las administraciones cuenten con recursos suficientes y mantengan una cooperación permanente, ya que "nuestra Policía Local siempre colaborará con la Policía Nacional. Pero esa cooperación requiere que cada Administración disponga de los medios necesarios para poder ejercer sus competencias".

Arroyo detalló las características específicas de Cartagena, uno de los municipios más extensos de España y con una población distribuida entre el casco urbano, barrios, diputaciones y costa. A ello se suma su condición de ciudad portuaria, industrial y militar, la presencia de instalaciones estratégicas, la actividad turística y la celebración de grandes acontecimientos.

Estas circunstancias, explicó obligan a mantener capacidad policial suficiente y una coordinación constante entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para atender tanto las necesidades ordinarias de los ciudadanos como las situaciones extraordinarias que se producen en el municipio.

"Necesitamos cuerpos con medios suficientes, información compartida y capacidad para actuar con rapidez", apuntó la alcaldesa, que ha asegurado que ese será también el compromiso del Ayuntamiento durante la nueva etapa de la Comisaría.

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Asimismo, el portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, cuestionó las afirmaciones de Lucas: "Si le haces caso al Delegado del Gobierno en Cartagena, en España, no pasa nada. Ha ridiculizado a los que decimos que esto es una invasión, ha puesto en duda el sentimiento que tenemos de perplejidad ante las narcolanchas que llegan cada día a Cartagena y a nuestras costas. Con un Delegado del Gobierno así, negando la realidad, con un partido socialista inerme que no hace nada y que niega la realidad, esto es imposible revertirlo. No tienen ganas, no tienen capacidad, no tienen voluntad política".