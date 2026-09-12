El vídeo de Ruth Empoderada que ha puesto en el foco a un bar de Murcia: "Se hicieron pasar por los dueños"

Un vídeo de TikTok ha desatado en los últimos días una llamativa polémica entre los seguidores de Ruth Empoderada y un negocio de hostelería de Murcia que nada tiene que ver con ella. El malentendido, que ha terminado con acoso telefónico y reseñas negativas hacia un bar totalmente ajeno a los hechos, tiene su origen en un vídeo publicado por José, pareja de la influencer, en el que anunciaba la apertura de un restaurante en la Región.

Quién es Ruth Empoderada

Ruth Doral Palomares, conocida en redes como Ruth Empoderada, es una creadora de contenido e influencer española de 25 años, originaria de Cáceres, que se ha hecho muy popular en TikTok e Instagram gracias a su carisma, sus canciones y su contenido de entretenimiento. Además, utiliza su plataforma para dar visibilidad a las enfermedades raras y defender el respeto hacia las personas con discapacidad.

Ruth padece el síndrome de Silver-Russell, una condición genética que afecta a su crecimiento físico: mide aproximadamente 1,30 metros y pesa unos 25 kilos, con una apariencia que recuerda a la de una niña pequeña. Pese a las críticas que recibe en ocasiones en redes sociales, la joven ha convertido su testimonio en una herramienta de superación personal.

El vídeo que lo desató todo

Todo comenzó cuando José, en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, anunció junto a Ruth la supuesta apertura de un restaurante en Murcia. Visiblemente entusiasmado, empezaba dando "un notición": acababan de inaugurar su propio restaurante y le habían puesto de nombre Rincón de Ruth. Animaba después a sus seguidores a acercarse, avisando de que dejaría la dirección exacta en la publicación para que pudieran "venir a verlos cuando quisieran".

En el vídeo, José detallaba también la supuesta carta del local: platos principales, montaditos, menú infantil y postres, todo ello de elaboración casera, además de asegurar que tenían controlados los alérgenos. Incluso avanzaba una futura oferta de menús del día, disponibles de lunes a viernes con primer plato, segundo plato, bebida y postre por 12 euros, un precio que remataba con un "decid que no" a modo de reclamo.

El vídeo, al coincidir el nombre del local con el de la propia influencer, llevó a numerosos seguidores a dar por hecho que se trataba de un negocio real de la pareja y a acudir o contactar con un bar de Murcia que, efectivamente, se llama así… pero que no tiene absolutamente nada que ver con ellos.

El comunicado de los verdaderos dueños

Los responsables reales del Rincón de Ruth, un negocio familiar en funcionamiento desde 2023, se vieron obligados a salir al paso a través de un comunicado oficial en sus redes sociales ante la avalancha de llamadas y reseñas negativas que empezaron a recibir. En el texto, dejaban claro que no tienen "ninguna relación profesional ni personal" con Ruth Empoderada y denunciaban que la pareja había ido a grabar al local "haciéndose pasar por dueños" del negocio, algo que había provocado que mucha gente los acosara telefónicamente y les dejara reseñas en Google que "desprestigian" su trabajo.

El comunicado insistía en que se trata de una empresa familiar que lleva funcionando desde hace seis años y en que lo único que piden es respeto, además de reclamar que cesen tanto las llamadas de acoso como las reseñas negativas "sin sentido alguno". Un aviso que deja claro que el establecimiento murciano es completamente ajeno al vídeo de José.

Comunicado del bar murciano Rincón de Ruth. / L. O.

Una confusión con consecuencias reales

La polémica pone de manifiesto cómo un contenido viral, aunque no tenga intención de generar daño, puede derivar en consecuencias muy reales para terceros ajenos a la situación. Mientras tanto, ni Ruth Empoderada ni José se han pronunciado públicamente, por el momento, sobre el comunicado del negocio murciano ni sobre el origen exacto de la confusión generada por el vídeo.