Veterinarios: la garantía invisible detrás de cada alimento seguro

Cada 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, una fecha que recuerda algo tan básico como imprescindible: los alimentos que llegan a nuestra mesa deben ser seguros. No basta con que tengan buen aspecto, buen sabor o una etiqueta atractiva. Necesitan pasar por una cadena de control que proteja la salud de las personas.

Hablar de inocuidad alimentaria es hablar de salud pública. Significa prevenir riesgos, evitar enfermedades de transmisión alimentaria y garantizar que aquello que consumimos no representa un peligro. Y en todo ese proceso, aunque muchas veces no se ve, los veterinarios desempeñan un papel fundamental.

Los veterinarios y veterinarias están presentes desde mucho antes de que un alimento llegue al supermercado, al restaurante o al plato. Trabajan en explotaciones ganaderas, mataderos, lonjas, industrias alimentarias, mercados, laboratorios, puertos y fronteras. Supervisan la sanidad y el bienestar animal, controlan posibles zoonosis, vigilan el uso responsable de medicamentos veterinarios y verifican que se cumplen las garantías sanitarias en cada fase de la cadena alimentaria.

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia recordamos que la seguridad alimentaria no ocurre por casualidad. Es el resultado de una red de profesionales que inspeccionan, asesoran, detectan riesgos y toman decisiones técnicas para proteger a la sociedad.

La leche, los huevos, la carne, el pescado y muchos otros alimentos que consumimos a diario pasan por controles en los que intervienen profesionales veterinarios. Su trabajo silencioso, riguroso y constante permite que podamos comer con confianza.

Este día también invita a mirar la alimentación desde el enfoque One Health, que entiende que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente está conectada.

Porque detrás de cada alimento seguro hay ciencia, vigilancia y responsabilidad. Y siempre, aunque no aparezcan en la etiqueta, también hay veterinarios.