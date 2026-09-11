La vendimia murciana recupera terreno y apunta a 50.000 toneladas de uva, un 15,9% más que en 2025

La vendimia de 2026 llega a la Región de Murcia con mejores perspectivas que la campaña anterior. Las primeras estimaciones apuntan a una producción de 50.000 toneladas de uva para vinificación, un 15,9% más que en 2025, mientras las ayudas públicas buscan acelerar la modernización de bodegas y explotaciones y reforzar la salida exterior de los vinos murcianos.

La previsión supone recuperar 6.882 toneladas respecto a las 43.118 estimadas el pasado año. Unas condiciones agronómicas más favorables durante el ciclo vegetativo han permitido mejorar los rendimientos medios y sostienen este aumento, según la primera estimación del Servicio de Producción Agrícola y Estadísticas de la Comunidad.

La producción mantiene además el predominio de las variedades tintas, con la Monastrell como principal exponente en las zonas vitivinícolas de Jumilla, Yecla y Bullas. Durante una visita con motivo del inicio de la vendimia, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, destacó que la evolución prevista refleja «unas condiciones más favorables para el desarrollo del viñedo» y el esfuerzo de los productores.

Más allá de la cosecha, la Comunidad mantiene distintas líneas de apoyo al sector a través de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), integrada en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027. El programa permitirá movilizar más de 11,7 millones de euros durante el periodo para modernizar instalaciones, mejorar la competitividad, favorecer la reconversión de viñedos y afrontar situaciones de crisis.

En 2026, una de las principales partidas corresponde a la modernización de bodegas. La Consejería prevé abonar antes del 15 de octubre 1,6 millones de euros para ocho proyectos, asociados a una inversión superior a cuatro millones. Otros seis proyectos ya tramitados recibirán 1,7 millones de euros en ayudas y movilizarán cerca de 4,8 millones, con el pago previsto antes de octubre de 2027.

El consejero de Agricultura, Joaquín Buendía, durante la visita a un campo de cultivo en el que se trabaja en la vendimia. / CARM

Las inversiones permitirán incorporar tecnología, automatizar tareas y avanzar en digitalización, además de mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de recursos como el agua. El objetivo es que estas mejoras se traduzcan también en una mayor calidad de los vinos y en empresas más competitivas.

La promoción internacional contará igualmente con un respaldo importante. La ISV financiará 34 programas destinados a impulsar la presencia de los vinos murcianos en terceros países. Diecisiete recibirán este año 3,06 millones de euros y otros tantos contarán con 3,24 millones en 2027.

A estas medidas se suman cerca de 875.000 euros para 23 expedientes de reestructuración y reconversión del viñedo, orientados a mejorar la rentabilidad y adaptación de las explotaciones. En un contexto de dificultades para el sector, la Comunidad ha activado además la cosecha en verde (destrucción de los racimos de uva cuando todavía están inmaduros para controlar el mercado y mejorar la calidad), que alcanzará a 163 viticultores y 1.077 hectáreas, con una dotación de 1,2 millones de euros.

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«El Ejecutivo regional seguirá defendiendo el sector vitivinícola y aprovechando todos los instrumentos que ofrece la Política Agrícola Común para garantizar su futuro», aseguró Buendía, que reivindicó también la necesidad de reforzar la posición de los vinos regionales tanto en España como en los mercados internacionales.