Casting en la Región: Buscan figurantes en Murcia para una película que se rodará en noviembre

El cine busca nuevos rostros en Murcia y alrededores. La Film Commission Región de Murcia ha difundido una convocatoria enredes sociales para participar como figuración en una película que tiene previsto rodar en la zona durante la primera semana de noviembre y que busca incorporar a hombres y mujeres de entre 30 y 50 años.

El rodaje se desarrollará entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026 y contará con varias jornadas de grabación, por lo que la convocatoria está dirigida a personas que puedan acreditar disponibilidad durante esas fechas.

Por el momento no han trascendido el título de la película ni más detalles sobre la producción, sus localizaciones concretas o las características de los personajes. La convocatoria sí especifica los perfiles que se buscan, tanto masculinos como femeninos, y establece Murcia y sus alrededores como ámbito de selección.

Cómo participar

Las personas interesadas en formar parte del rodaje como figurantes deberán enviar fotografías actuales y sus datos de contacto para poder ser valoradas durante el proceso de selección.

La información solicitada incluye nombre, edad, altura, teléfono y disponibilidad para las jornadas de rodaje. Las candidaturas deben enviarse por correo electrónico a castingtwinfreaks@gmail.com, indicando en el asunto 'EXTRAS Película noviembre 2026'.

La organización pide que las inscripciones se realicen únicamente por esta vía y señala expresamente que no se aceptarán candidaturas mediante WhatsApp ni mensajes directos de Instagram.

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La convocatoria se suma a la actividad de rodajes audiovisuales que se desarrolla en la Región y que cuenta con la Film Commission Región de Murcia como punto de apoyo para las producciones que eligen el territorio murciano como escenario.