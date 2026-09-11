Más de 6.000 médicos de la Región de Murcia están convocados a la huelga indefinida a partir del 28 de octubre

El Sindicato Médico de la Región de Murcia (CESM), como miembro de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos CEMS, apoya la propuesta de una huelga indefinida a partir del 28 de octubre. Su presidenta, Virginia Izura, señala que hay otras organizaciones sindicales que de modo independiente también van a secundar esta huelga, en la que pueden llegar a participar más de 150.000 médicos a nivel nacional y entre 6.000 y 7.000 colegiados a nivel regional.

"Es importante recalcar que esta huelga se produce porque nos ha ninguneado el Ministerio de Sanidad", señaló Izura este viernes, criticando que desde el Gobierno de España se ha hecho "caso omiso" a todas sus reivindicaciones e intentos de negociación de la Ley de Estatuto Marco.

"Por lo tanto, se mantienen intactas nuestras principales reivindicaciones, como son un ámbito de negociación propio, una mejor organización de la jornada laboral con las 35 horas semanales y replanteamiento de las guardias, todo ello para mejorar las condiciones de nuestros médicos y, sobre todo, la atención a nuestros pacientes", manifestó la presidenta del CESM en la Región.

El Gobierno ha hecho caso omiso a todas nuestras reivindicaciones Virginia Izura — Presidenta CESM

La movilización persigue que el Ministerio de Sanidad "reconsidere su planteamiento y abra una negociación real que permita avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, capaz de reconocer las particularidades de la profesión y de garantizar unas condiciones de ejercicio acordes con su nivel de responsabilidad y formación".

Otros siete sindicatos de ámbito autonómico (de Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias y Navarra, que agrupan a 97.000 facultativos, el 54% de todos los médicos del Sistema Nacional de Salud) presentaban en sociedad la Unión Médica y Facultativa (UMYF) y coincidían en elevar el tono de las movilizaciones, apostando por ese paro indefinido, tras protagonizar cinco huelgas semanales a lo largo de los últimos meses.

El recorrido del Estatuto Marco ha sido muy complejo. El Consejo de Ministros aprobaba el 1 de septiembre el proyecto de ley, redactado tras casi cuatro años de negociación entre Sanidad y los sindicatos sanitarios que busca actualizar el marco normativo vigente desde 2003 y que ahora continuará su tramitación en el Congreso.

El texto cuenta con el rechazo de las comunidades, preocupadas por el impacto de los paros en los pacientes

El texto también se ha encontrado con el rechazo de las comunidades, muy preocupadas por el impacto sanitario de los paros en los pacientes. En verano, todas pedían a Sanidad reabrir desde el principio la negociación de la reforma, algo que nunca sucedió.

Este viernes, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba que ha intentado "evitar en todo momento" la huelga y ha reconocido que los facultativos tienen "razones legítimas" para protestar, aunque cree que parte de sus reivindicaciones deben ser atendidas por las comunidades, que tienen las competencias en planificación, ordenación y recursos humanos.

García reiteró que se trata de una ley que ha llegado al Congreso de los Diputados para que sea "aprobada, rechazada o enmendada por los grupos parlamentarios". Asimismo, defendió que se pueda trabajar en una legislación propia para médicos y facultativo, siempre que no se haga "sobre las cenizas de las mejoras laborales del resto de los profesionales".

Los antecedentes

Tras intensas negociaciones en enero de 2026, la ministra anunciaba con los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE, CCOO, UGT y CSIF) un acuerdo para sacar adelante el proyecto de Ley con la frontal oposición de los médicos. Los firmantes hablaron de "un paso decisivo para culminar una reforma largamente demandada" que la norma llegue a la Cámara Baja. SATSE pedía "no dilatar más" la aprobación del proyecto de Ley para que pueda ver la luz en lo que queda de la actual legislatura.

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Alberto Ortega - Europa Press

Uno de los principales cambios del texto afecta a la ordenación del tiempo de trabajo, mejorando el límite de 48 horas semanales establecido por la normativa europea, al disponer que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales, lo que limita a su vez el número efectivo de guardias semanales a realizar, no pudiendo computar más de una guardia semanal en cómputo trimestral.

Además, la jornada de guardia no podrá superar las 17 horas, siendo materia de negociación y ordenación de los servicios de salud la posibilidad de reducir esta jornada a 12 horas e incluso establecer el trabajo por turnos. Cuando una jornada ordinaria y una guardia sean consecutivas, la suma de ambas tampoco podrá exceder de esas 17 horas. El texto garantiza también que no pueda exigirse la realización de una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia y los periodos de descanso anteriores y posteriores restarán de la jornada ordinaria.

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Asimismo, se introduce el concepto de carga horaria excesiva, que permitirá activar medidas organizativas cuando exista una sobrecarga continuada y exigirá el refuerzo de las plantillas a las administraciones. Entre otros supuestos, se considerará que existe esta situación cuando se realicen de forma sostenida más de cinco guardias presenciales al mes.