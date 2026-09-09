Operación policial
Más de 60 agentes despliegan una macrooperación antidroga en la calle Santa Rita de Murcia
La actuación se centra en el tráfico y cultivo de marihuana y moviliza a varias unidades especializadas de la Policía Nacional
Más de 60 agentes de la Policía Nacional participan este miércoles en un amplio operativo contra el tráfico y cultivo de marihuana desplegado en la calle Santa Rita, en el barrio murciano de La Paz, en una actuación que cuenta también con la colaboración de la Policía Local.
La operación está coordinada por investigadores del Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia y moviliza a efectivos de varias unidades especializadas.
En el dispositivo participan agentes de Policía Judicial, Policía Científica, Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos y del Grupo de Operaciones e Intervenciones Técnicas (GOIT), desplazado expresamente desde Madrid.
El despliegue refleja la envergadura de una actuación centrada en combatir presuntos delitos relacionados con el cultivo y la distribución de marihuana en este punto de la capital murciana.
Durante el dispositivo, los agentes han ido piso por piso realizando comprobaciones y registros en varios inmuebles de la zona dentro de una actuación dirigida a localizar posibles plantaciones y puntos relacionados con la distribución de marihuana.
Según han indicado fuentes cercanas al caso, el operativo se habría saldado hasta el momento con al menos siete personas detenidas, aunque la actuación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones a medida que avance la investigación. La operación continúa abierta a la espera de nuevos datos oficiales.
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