A Lucas se le acaba la paciencia con el Ejecutivo regional: "La linde se acaba y Marcos Ortuño sigue"

Dice el refrán popular que "cuando el tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue" y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, lo parafraseó para mostrar su hartazgo ante los ataques del Ejecutivo autonómico al Gobierno central por la cuestión migratoria y la presunta falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para luchar contra las mafias que operan en la costa murciana. "La linde se acaba, ya saben ustedes, y Marcos Ortuño sigue", manifestó.

El pasado miércoles, después de anunciarse la llegada de una nueva patrullera incorporada al Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la Región, el consejero de Emergencias consideró que el refuerzo anunciado por Lucas llegaba tardey reclamó una dotación estable de recursos humanos y materiales para los agentes destinados en el litoral murciano. "No queremos parches", señaló.

Durante la inauguración de los trabajos de musealización del yacimiento arqueológico Villa Romana de Los Cantos, en Bullas, Lucas señaló que "nos enfrentamos a un incremento de la presión migratoria que no solo afecta a la Región de Murcia ni a España, sino que afecta a toda Europa". Por tanto, insistió al Gobierno regional para "abandonar de forma inmediata la confrontación".

"Este desafío se combate y se lucha desde el sentido de la responsabilidad y sentido de Estado", agregó el delegado, recordando, además, que el pasado lunes compareció junto a la Guardia Civil para ofrecer todos los detalles sobre las dos operaciones "brillantes" que se saldó con cuatro detenidos, dos embarcaciones de alta velocidad interceptadas y tres agentes heridos tras sufrir una embestida.

"La propia Guardia Civil ha dicho que tiene todos los medios suficientes para combatir las mafias y, por tanto, es el turno de abandonar la confrontación. Si López Miras no es capaz de tener responsabilidad a estas alturas, que dé un paso y deje trabajar a las FCSE", declaró el también secretario general del Partido Socialista en la Región.