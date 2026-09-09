La Ley de Propiedad Horizontal lo permite: la Justicia aclara cuándo un vecino puede librarse de pagar una derrama aunque la comunidad la apruebe

Entre la cuota mensual, el seguro del edificio y el mantenimiento del ascensor, vivir en comunidad ya tiene sus propios números que cuadrar. Y en la Región de Murcia, donde las comunidades de propietarios con piscina, jardines o zonas comunes amplias son habituales, especialmente en las urbanizaciones de la costa, este tipo de gastos extraordinarios generan más de un quebradero de cabeza. Cuando llega una derrama (esa aportación puntual para una obra o una reforma que no estaba prevista), el disgusto puede ser considerable, sobre todo si el vecino en cuestión ni siquiera votó a favor.

Esa es justo la pregunta que muchos propietarios murcianos, y del resto de España, se hacen cuando pierden una votación en junta: ¿Estoy obligado a pagar igualmente? La respuesta, según la Ley de Propiedad Horizontal, no es un sí rotundo en todos los casos.

Lo que ha dictaminado la Audiencia de Madrid

La cuestión ha vuelto a la actualidad después de que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera un caso que sienta un precedente claro y que resulta perfectamente aplicable también a cualquier comunidad de la Región de Murcia. En su sentencia 163/2026, fechada el 7 de mayo de 2026, el tribunal dio por buenos los acuerdos de una comunidad que había excluido de una derrama a los propietarios que se opusieron a ella, amparándose en el artículo 17.4 de la citada ley.

El origen del conflicto estaba en la construcción de una piscina sobre una zona ajardinada de uso común. La propuesta salió adelante con el respaldo mayoritario necesario, y se decidió que solo pagaran la obra quienes estuvieran interesados en usarla. Algunos vecinos recurrieron el acuerdo ante la justicia, pero la Audiencia terminó ratificando lo ya fallado en primera instancia.

La comunidades aprueban derramas para reformar la fechada del edificio (imagen de recurso). / CARLOS PARDELLAS

La obra no era imprescindible y eso cambia las reglas

El detalle que resulta decisivo en este caso es que la piscina no respondía a una necesidad del edificio, sino a una mejora. Y ahí es donde entra en juego el artículo 17.4: cuando una actuación no resulta imprescindible para la conservación, la seguridad, la habitabilidad o la accesibilidad del inmueble, y además su coste supera el importe de tres mensualidades de gastos comunes, el propietario que haya votado en contra puede quedar libre de pagarla.

Ahora bien, esto no funciona como un comodín válido para cualquier derrama. Cuando la obra es necesaria (por motivos de conservación, seguridad o habitabilidad), el pago es obligatorio para todos los propietarios, voten lo que voten. Lo mismo sucede con ciertas mejoras de accesibilidad, actuaciones de eficiencia energética o intervenciones exigidas directamente por la Administración, que se rigen por normas específicas propias.

¿Y si luego el vecino cambia de opinión?

Quedar exento de la derrama tampoco es gratis para siempre. La propia ley contempla que, si ese propietario decide en el futuro utilizar la instalación o beneficiarse de la mejora que en su día rechazó, deberá abonar entonces la parte proporcional que le habría correspondido, tanto en la ejecución como en el mantenimiento, y con el interés legal aplicado sobre esa cantidad. Así lo recoge, de forma expresa, el mismo artículo 17.4 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Aunque el caso resuelto sea el de una comunidad madrileña, la norma es de aplicación nacional, así que cualquier vecino de la Región puede acogerse a ella si se ve en una situación similar.