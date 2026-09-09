El ES-Alert será automático en la Región de Murcia ante avisos rojos de la CHS por crecidas

La amenaza de lluvias intensas obliga a tener algo más que previsiones: también una respuesta perfectamente coordinada. Con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevando a naranja el nivel de riesgo en buena parte de la Región de Murcia y ante la posibilidad de nuevos episodios adversos durante las próximas semanas, el Gobierno regional ha reforzado sus protocolos de emergencia y ha fijado por primera vez un criterio automático para enviar alertas a la población.

El nuevo protocolo establece que el sistema ES-Alert se activará automáticamente cuando la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) emita un aviso rojo por la crecida de un río o una rambla que pueda suponer un riesgo para zonas habitadas. La medida constituye una de las principales novedades anunciadas este miércoles por el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, antes de la reunión del Consejo de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia.

Hasta ahora, el envío de estos mensajes se realizaba atendiendo a criterios técnicos y a las circunstancias de cada episodio. La nueva regulación deja por escrito el momento en el que debe activarse el sistema. "En el mismo momento en el que la Confederación informe de un nivel de aviso rojo por la crecida de un río o una rambla que implique un riesgo, lógicamente, a zonas habitadas, automáticamente la Dirección General de Seguridad y Emergencias enviará un ES-Alert", explicó Ortuño.

La segunda novedad pasa por reforzar la coordinación directa con la CHS. En aquellas situaciones que lo requieran, el Gobierno regional reclamará la presencia de un técnico de la Confederación en el Centro de Coordinación de Emergencias, con el propósito de facilitar la interpretación de la evolución hidrológica y mejorar la respuesta conjunta de las administraciones.

El consejero Marcos Ortuño presidió este miércoles el Consejo Regional de Emergencias y Protección Civil. / CARM

Un dispositivo de 8.000 efectivos

El Consejo de Emergencias y Protección Civil reunió a representantes del Gobierno regional, ayuntamientos como Murcia, Cartagena y Lorca, la Delegación del Gobierno y la CHS, además de contar con la participación de Cruz Roja y de la Asociación de Técnicos de Protección Civil. El dispositivo previsto para las próximas semanas alcanza a cerca de 8.000 efectivos, entre bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, brigadas forestales, servicios municipales de Protección Civil, Policía Local y personal del Centro de Coordinación de Emergencias.

La previsión meteorológica añadió urgencia a la reunión. Aemet activó para este miércoles, 9 de septiembre, avisos naranjas desde las 14.00 horas y hasta la medianoche en la Vega del Segura, el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, el Campo de Cartagena y Mazarrón, con precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y una probabilidad de entre el 40% y el 70%. El Noroeste y el Altiplano permanecían fuera de ese nivel, aunque con aviso amarillo.

La preparación ante las lluvias estuvo acompañada de una nueva reivindicación política. Ortuño aseguró que había remitido el día anterior sendas cartas al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CHS para reclamar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes en la Región de Murcia, que considera necesarias para reducir el impacto de las danas.

Entre las actuaciones citadas figuran las presas de laminación de Tabala, Béjar, Nogalte y La Torrecilla, además de las intervenciones previstas en las ramblas de La Maraña y El Albujón. El consejero cuestionó que, pese a las reclamaciones realizadas durante los últimos años, los proyectos sigan sin convertirse en obras. "Promesas, anuncios, más anuncios, pero realidades cero", reprochó.

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La posición del Ejecutivo autonómico pasa por reclamar inversiones frente a lo que considera una demora injustificada. "La Región de Murcia ya no necesita más promesas, necesita inversiones", afirmó Ortuño, quien vinculó estas actuaciones directamente con la seguridad de la población. A su juicio, los proyectos están definidos y las soluciones son conocidas, pero todavía falta "la voluntad y el compromiso político del Gobierno de España" para llevarlas a cabo.