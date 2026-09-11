ENAE Alumni celebra su 30º aniversario con la I Edición de los Premios Impacta

ENAE Business School celebrará el próximo jueves 1 de octubre, a partir de las 19:45 horas, en el espacio Promenade, la gran velada anual de su Asociación de Antiguos Alumnos, ENAE Alumni. El encuentro coincide con el 30º aniversario de la asociación y acogerá la primera edición de los Premios Impacta, una iniciativa que reconoce el esfuerzo, la innovación y el liderazgo de los profesionales formados en la escuela de negocios.

La cita reunirá a la comunidad ejecutiva y directiva de la Región de Murcia en un foro de networking abierto tanto a antiguos alumnos como a representantes del ámbito corporativo e institucional comprometidos con el desarrollo socioeconómico de la Región.

Visión estratégica y liderazgo con valores

Uno de los momentos centrales de la gala será la intervención de Antonio Catalán, presidente y fundador de AC Hotels y figura clave de la industria turística y hostelera española. El empresario mantendrá una conversación con los asistentes sobre los aprendizajes de su trayectoria, las claves de la resiliencia en la gestión de equipos y su visión sobre la innovación responsable en entornos cambiantes.

Parte de los fondos recaudados durante el evento se destinarán a la Fundación Never Surrender. / La Opinión

Reconocimiento a la excelencia y trayectoria

En el marco de la gala se entregarán por primera vez los Premios Impacta, concebidos para distinguir las iniciativas y perfiles que proyectan el talento formado en ENAE Business School hacia la sociedad. Las distinciones principales serán: Premio a la Trayectoria Profesional, Premio al Talento Joven, Premio al Impacto Social, ENAE Alumni del Año (otorgado al profesional cuya trayectoria, liderazgo e impacto empresarial durante el último ejercicio hayan resultado inspiradores para la comunidad) y el reconocimiento al Socio Honorífico de ENAE Alumni.

Compromiso social y experiencia gastronómica

Parte de los fondos recaudados durante el evento se destinarán a la Fundación Never Surrender, entidad dedicada a mejorar la salud física y emocional de pacientes oncológicos a través del ejercicio adaptado y la investigación científica.

Tras el bloque institucional y la entrega de premios, la noche continuará con una experiencia gastronómica tipo cóctel, con distintos espacios dentro del recinto de Promenade, y un concierto en directo a cargo de Sótano 314. La velada terminará animándose con la estrecha colaboración de DJ Treinta500 x Zien Healthy Club en la pista de baile.

Un respaldo académico avalado internacionalmente

El 30º aniversario de ENAE Alumni llega en un momento de consolidación internacional para ENAE Business School. Tras obtener la calificación de 5 Estrellas QS en 2024, la institución ha revalidado su posición en los principales índices globales:

QS Business Master's 2026: Top 6 nacional en Business Analytics; 8ª posición en España en la categoría de Finanzas; en el puesto 14 en management nacional; 9ª posición en el área de Marketing y 6.º puesto de España en Dirección de Logística y Operaciones.

Top 6 nacional en Business Analytics; 8ª posición en España en la categoría de Finanzas; en el puesto 14 en management nacional; 9ª posición en el área de Marketing y 6.º puesto de España en Dirección de Logística y Operaciones. QS Global MBA & Trade 2026: el MBA de ENAE ocupa el 9.º puesto de España y el Máster en Comercio Internacional es 5.º nacional.

el MBA de ENAE ocupa el 9.º puesto de España y el Máster en Comercio Internacional es 5.º nacional. Rankings El Mundo y Forbes 2025: posicionan entre los mejores programas el Comercio Internacional (El Mundo) y el Executive MBA (Forbes).

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