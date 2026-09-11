Lío con Bernabé en un área de acceso restringido: "Vuelven las peores prácticas del franquismo"

"¿Pero qué clase de broma pesada es esta? Los tres barcos de la Guardia Civil en la Región de Murcia, rotos desde hace más de un mes sin que nadie lo repare y para sustituirlos nos envían un carguero de veinte años de antigüedad y que apenas alcanza los 30 nudos de velocidad cuando las pateras y narcolanchas superan los 60, más del doble". Esta era la denuncia que hacía en un vídeo publicado en sus redes sociales el senador del PP Francisco Bernabé el pasado 26 de agosto.

En principio, todo normal: un dirigente político del PP atacando al Gobierno de Pedro Sánchez. En este caso, a cuenta de la supuesta falta de recursos con los que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para luchar contra las mafias que operan en la costa murciana. Sin embargo, el senador murciano, exalcalde de La Unión, se grabó desde una zona de acceso restringido, algo que no se le escapó al Partido Socialista.

La senadora María Dolores Flores García presentó pocos días después un requerimiento de información a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) sobre el acceso y grabación de imágenes, "teniendo en cuenta las especiales condiciones de seguridad y control" existentes en este tipo de instalaciones portuarias. Entre otras cosas, la dirigente del PSRM quiere saber si a Bernabé se le había concedido permiso para entrar en la zona y, en caso afirmativo, quién lo hizo.

Para el senador 'popular' por la Región, estas son "prácticas intimidatorias promovidas por el delegado del Gobierno", Francisco Lucas, para "silenciar su nefasta gestión de la crisis de las narcolanchas". Realizó estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa junto a los también senadores Antonio Luengo, Antonia López Moya y José Ramón Díez de Revenga, y los diputados nacionales Juan Luis Pedreño y Violante Tomás.

La senadora del PSRM quiere saber si se le había concedido permiso y, en caso afirmativo, quién lo hizo

"Con él (Lucas) vuelven las peores prácticas del franquismo, unas prácticas intimidatorias que buscan silenciar al adversario político y a cualquiera que no les baile el agua mediante amedrentamientos y las coacciones", señaló. "A través de su correveidile, la senadora Flores, el señor Lucas está intentando impedir la sagrada labor constitucional de los parlamentarios de controlar al Gobierno, en un intento de querer matar al mensajero para que la gente no sepa la verdad de todos los desastres que están perpetrando", subrayó Bernabé, que se preguntó si "ya no existe la libertad de expresión en España" y si ya "no les basta con las listas negras de periodistas".

Flores le acusa de "victimismo político"

Por su parte, Flores acusó a Bernabé de "victimismo político", recordándole que "no tiene patente de corso para saltarse las normas y acceder a zonas restringidas donde se prohíbe el paso por razones de seguridad".

"Esto es muy sencillo, si tiene las autorizaciones que las enseñe", sentenció. Además, afirmó que "el único que ha llevado a cabo prácticas franquistas en la Región de Murcia ha sido él, apaleando a los vecinos que se manifestaban en las vías".

El PSRM pide al presidente de la APC que explique cómo ha llegado a manos del PP su solicitud de transparencia

La senadora socialista pregunta al senador del PP "cómo ha llegado a sus manos una solicitud de transparencia a la Autoridad Portuaria" y exige al presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, que lo explique.

Desde el PSRM advierten de que si el senador del PP no ha cumplido con las normas tomarán las "acciones legales oportunas para garantizar la igualdad y la seguridad en el Puerto de Cartagena". Recuerdan, por otra parte, que a representantes de Podemos se les prohibió el acceso a la zona restringida en una ocasión mientras que Bernabé entró sin problema.

Imagen de acceso a la zona restringida del Puerto de Cartagena, con carteles de advertencia a ambos lados. / L. O.

Infracción leve de la ordenanza portuaria

Preguntado por esta redacción, el senador manifestó que en la zona en donde se grabó había un "cartelito en un lateral" en el que dice "acceso restringido", recalcado que "no dice acceso prohibido". "Allí no había ningún tipo de valla, no había ningún guardia. Yo he estado ahí muchísimas veces", explicó. Asimismo, defendió como senador su "labor de control y de inspección al Gobierno" que le reconoce la Constitución.

Lo cierto es que la Carta Magna concede a diputados y senadores unas prerrogativas concretas: inviolabilidad por sus opiniones, inmunidad parlamentaria —solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y para ser procesados se requiere autorización de la Cámara— y aforamiento ante el Tribunal Supremo. Ninguna de esas prerrogativas equivale a una autorización para saltarse controles de acceso.

Defiende su "labor de control y de inspección al Gobierno" que le reconoce la Constitución

El Reglamento del Senado tampoco establece ese derecho. Lo que sí permite al senador, para ejercer su función parlamentaria, es recabar datos, informes y documentos de la Administración General del Estado, siguiendo el procedimiento establecido a través de la Presidencia del Senado. Es un derecho de acceso a información, no de acceso físico indiscriminado a instalaciones o zonas restringidas.

Además, la Ordenanza Portuaria de Tráfico Terrestre de la Autoridad Portuaria de Cartagena, publicada en el BOE el 25 de mayo de 2026, distingue expresamente entre las vías de libre acceso y los "muelles delimitados por cerramientos y excluidos al tráfico de público en general, con viales de acceso restringido". Su anexo III tipifica expresamente como infracción leve el "acceder al recinto portuario sin la debida autorización". La tabla de sanciones de la propia APC fija para esa conducta 100 euros.