Un año récord en El Valle, con los ingresos concentrados en junio y los vencejos como protagonistas

El crecimiento de la actividad en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre El Valle no se reparte de forma uniforme a lo largo del año. Un puñado de meses concentra buena parte de los ingresos y, detrás de ese pico, aparece un protagonista indiscutible: los ejemplares jóvenes de pequeñas aves, especialmente los vencejos. La memoria de actividad de 2025 permite conocer con mayor detalle cómo se distribuyeron los ingresos y qué especies y grupos de edad concentraron buena parte del trabajo del centro.

Los 4.393 ingresos registrados durante 2025 constituyen la cifra más alta de la serie histórica analizada por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, que recoge datos desde 2009. El incremento respecto al ejercicio anterior alcanza el 41,4%, después de que en 2024 se contabilizaran 3.106 registros. En el conjunto del periodo analizado, el centro ha atendido 34.007 ejemplares.

La actividad tuvo un comportamiento especialmente estacional. Junio concentró 1.777 ingresos, el 40,4% del total anual, mientras julio sumó otros 1.029, equivalentes al 23,4%. Entre ambos meses se produjeron 2.806 entradas, casi dos tercios de todos los animales registrados durante el año. Mayo, con 372 casos, y agosto, con 331, quedaron a bastante distancia. En los meses de invierno, en cambio, las cifras fueron muy inferiores, con 37 ingresos en enero y 31 en febrero.

El patrón temporal guarda relación con la composición de los ingresos. Las crías y pollos representaron el 71,4% de los ejemplares, con 3.140 registros, frente a los 777 adultos y 436 juveniles. La elevada presencia de animales jóvenes ayuda a explicar el repunte de los meses en los que se produce la reproducción y el abandono de los nidos, cuando aumenta la posibilidad de encontrar ejemplares que todavía no pueden desenvolverse con autonomía.

La dimensión de este fenómeno queda todavía más clara al observar las especies. Los vencejos pálido y común sumaron 2.327 ingresos, casi el 53% de todos los animales registrados en El Valle durante 2025. El primero aportó 1.337 ejemplares y el segundo, 986. La suma supone alrededor de un 135% más que los 991 vencejos contabilizados en 2024, un aumento que convierte a estas dos especies en el principal factor del crecimiento de la actividad del centro.

Una lechuza en el espacio para las aves rapaces nocturnas de El Valle. / Juan Carlos Caval

Tras los vencejos aparecen otras especies con una presencia mucho menor, aunque significativa. El centro recibió 301 gorriones comunes, 292 tortugas moras y 215 cernícalos vulgares, mientras que también se registraron 123 mirlos, 120 aviones comunes y 66 erizos europeos. Los datos muestran así una actividad muy concentrada en unas pocas especies, aunque la variedad de animales atendidos alcanza un espectro mucho más amplio.

La procedencia de los animales aporta otro elemento relevante. Casi ocho de cada diez ingresos fueron realizados por particulares, con 3.495 registros y un 79,5% del total. Las clínicas veterinarias aparecen a continuación, con 278 ejemplares, seguidas de los agentes medioambientales, que trasladaron 242. Policía Local, Guardia Civil, organismos públicos y organizaciones ecologistas completaron el resto de las vías de entrada.

La memoria también permite observar qué ocurre después de la entrada en el centro. Un total de 1.356 animales, el 30,8%, terminó siendo liberado tras el proceso de recuperación. La cifra contrasta con los 2.325 ejemplares que fallecieron, el 52,93%, mientras que otros 438 fueron sometidos a eutanasia y 153 quedaron clasificados como irrecuperables. El dato refleja la complejidad de los casos que llegan a las instalaciones y el estado en el que se encuentran muchos de los animales cuando son recogidos.

El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle participa en la incubación y cuidado de crías de tortuga boba. / Juan Carlos Caval

Más del 80% de los registros corresponde a especies protegidas

La dimensión conservacionista del centro queda reflejada igualmente en el perfil de los ejemplares atendidos. 3.529 registros, el 80,3% del total, correspondieron a especies incluidas en alguna figura de protección ambiental. Dentro de este grupo, 306 ejemplares pertenecían a especies catalogadas como vulnerables y 28 a especies en peligro de extinción. La mayor parte, 3.193 registros, correspondió al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Una cabra montés en el centro El Valle, nacida en las instalaciones. / Juan Carlos Caval

La distribución territorial deja también un dato destacado. Murcia concentró 1.629 registros, el 40,9% del total, muy por delante de Cartagena, con 362, y Yecla, con 241. Molina de Segura, Cieza y Lorca ocuparon los siguientes puestos. El propio documento advierte, no obstante, de que los registros georreferenciados representan solo una parte de la actividad, ya que una mayoría de animales son recogidos por particulares en zonas urbanas.

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El balance de 2025 deja así un centro con una actividad marcada por la estacionalidad, por el elevado peso de las crías y por una concentración extraordinaria de ingresos en unas pocas especies. Las cifras también muestran que una parte esencial de esa cadena de recuperación comienza mucho antes de que el animal llegue a las instalaciones: en la persona que lo encuentra, decide recogerlo y lo traslada hasta El Valle.