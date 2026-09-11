Luis de la Fuente será investido Doctor Honoris Causa por la UCAM

"Es fundamental reconocer y poner de relieve a personas que son referentes auténticos para la sociedad; no solo por sus admirados triunfos, sino también por los valores en los que inspiran su vida". Con estas palabras, la presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha anunciado que el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, campeón del mundo y de Europa con España, será investido Doctor Honoris Causa por esta universidad.

Será en el templo del Monasterio de Los Jerónimos, lugar habitual de los actos solemnes de la UCAM, institución que este curso que comienza conmemora el 30 aniversario de su fundación.

La presidenta de la Universidad lo ha hecho público en la Catedral de Murcia, en el transcurso de la ofrenda floral del UCAM CF a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta, en donde se encuentra con motivo de las fiestas en su honor y a cuya plantilla la ha encomendado “para que os proteja de las lesiones y os guíe para que en cada entrenamiento y en cada partido, seáis ejemplo de nobleza y compañerismo”.

María Dolores García ha asegurado que Luis de la Fuente “encarna, de una manera manifiesta, los valores fundacionales de la UCAM: el esfuerzo incansable, la gestión del talento, el respeto a los demás y el trabajo en equipo como la vía para alcanzar el éxito”. Y “aún más” -afirmó- “nos une profundamente a él la naturalidad y la valentía con la que manifiesta su fe. Vivimos en tiempos donde parece que hay que esconder lo que uno cree y, sin embargo, Luis de la Fuente nos regala testimonios preciosos, diciendo con total sencillez: "Yo tengo fe; rezo todos los días y le doy gracias a Dios. No es superstición, es fe, que es algo personal y transferible”.

Luis de la Fuente se sumará así al Claustro de Honoris Causa de la UCAM que, en el ámbito del deporte, cuenta ya con Vicente del Bosque, también campeón de Europa y del mundo como seleccionador nacional de fútbol con España, y el expresidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.

La UCAM, reconocida a nivel internacional como “la universidad del deporte”, cuenta con más de 500 deportistas becados y proyecta con ello “los valores mostrados en el deporte y gracias al deporte, como siempre promulgamos junto al Comité Olímpico Español, cuyo presidente, Alejandro Blanco, es un verdadero regalo para todos”, precisó María Dolores García. Ambas instituciones mantienen una estrecha colaboración desde 2012, lo que ha permitido crear un modelo único en el mundo que posibilita a los deportistas seguir con su exigente trayectoria al tiempo que estudian un grado, postgrado, FP, idiomas o se doctoran, siendo numerosos los que ya han conseguido estos títulos y muchos los que están en las aulas de la UCAM.

Asimismo, cuenta con equipos propios de baloncesto, tenis de mesa, fútbol e esports y patrocina a decenas de clubes, siendo además líder 15 años de los Campeonatos de España Universitarios, al tiempo que es la universidad del mundo con mayor presencia en los juegos olímpicos y paralímpicos, con deportistas, técnicos y personal sanitario.

El deporte constituye asimismo un ámbito fundamental en la docencia, de grado y postgrado en muy diversas especialidades; la investigación para la salud a través del deporte y la preparación para el alto rendimiento.

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La UCAM, que tiene en su ADN el deporte desde sus inicios por iniciativa de su fundador, José Luis Mendoza, ha sido premiada por ello por el Comité Olímpico Internacional, por dos veces con el Joaquín Blume por el Gobierno de España (entregado en 2012 de manos del entonces príncipe Felipe y en 2026 por el ya rey Felipe VI), reconocida por esta labor por el Papa Francisco y cuenta con diversas distinciones de instituciones europeas.