Renta 2026: hasta 1.000 euros por hijo en guardería y otras deducciones por gastos de la vuelta al cole para las familias murcianas

Mochilas nuevas, libros de texto, la cuota de la guardería, las clases de inglés o las gafas de los más pequeños. Septiembre vacía los bolsillos de las familias murcianas, pero una parte de ese desembolso puede volver en forma de descuento en la próxima declaración de la Renta.

Así lo señala la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que recuerda que varios de los gastos típicos de la vuelta al cole tienen su reflejo en el IRPF 2026 gracias a las deducciones autonómicas vigentes en la Región de Murcia.

Según explica la asociación, los contribuyentes murcianos pueden aplicar en su declaración distintas deducciones relacionadas con la educación y el cuidado de sus hijos, algunas de ellas poco conocidas pese a suponer un ahorro real cada año.

Guardería: hasta 1.000 euros por hijo

La primera gran partida es la de la guardería. Los padres pueden deducirse el 20 % de los gastos satisfechos, con un límite de 1.000 euros por hijo. Una ayuda especialmente relevante para las familias con hijos en edad de educación infantil, cuando estos gastos suelen ser más elevados.

Material escolar y libros de texto: 120 euros por descendiente

A diferencia del resto de deducciones, en este caso no se aplica un porcentaje sobre el gasto, sino una cantidad fija: 120 euros por cada descendiente destinados a la compra de material escolar y libros de texto. Una deducción directa que no exige acreditar el importe exacto gastado, sino que se aplica por hijo.

Idiomas en el extranjero: 15 % con tope de 300 euros

Las familias que apuestan por la inmersión lingüística de sus hijos fuera de España también tienen su hueco en la Renta. La deducción alcanza el 15 % de los gastos de enseñanza extraescolar de idiomas en el extranjero, con un límite de 300 euros anuales.

Gafas y lentillas para menores de 12 años: novedad desde 2025

Desde 2025, las familias murcianas pueden deducirse el 30 % de los gastos en cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza, siempre que sean para menores de 12 años. El límite se sitúa en 100 euros anuales, según recoge el documento elaborado por el Gabinete de Estudios de AEDAF.

Deporte y hábitos saludables: hasta 150 euros

La normativa autonómica también premia fiscalmente la práctica deportiva. Los gastos en actividades deportivas y saludables pueden deducirse al 30 %, con un límite de 150 euros anuales.

El resumen de las deducciones para las familias murcianas

Guardería : 20 % del gasto, máximo 1.000 euros por hijo

: 20 % del gasto, máximo 1.000 euros por hijo Material escolar y libros de texto : 120 euros por descendiente

: 120 euros por descendiente Idiomas en el extranjero : 15 % del gasto, máximo 300 euros anuales

: 15 % del gasto, máximo 300 euros anuales Gafas y lentillas (menores de 12 años) : 30 % del gasto, máximo 100 euros anuales

: 30 % del gasto, máximo 100 euros anuales Deporte y actividades saludables: 30 % del gasto, máximo 150 euros anuales

Conviene recordar que, para poder aplicar estas deducciones, es necesario conservar las facturas o justificantes de los gastos realizados, ya que serán la base documental exigida a la hora de presentar la declaración.