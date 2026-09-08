Un miércoles pasado por agua: la alerta por lluvias sube a naranja en gran parte de la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de amarillo a naranja el aviso por lluvias y tormentas previsto para este miércoles 9 de septiembre en buena parte de la Región de Murcia ante el empeoramiento de las previsiones.

La principal novedad respecto al aviso comunicado inicialmente es el aumento del nivel de riesgo en la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, donde Meteorología advierte ahora de precipitaciones que pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en solo una hora.

El aviso naranja, que supone riesgo importante, estará activo desde las 14.00 horas del miércoles hasta la medianoche, tanto por lluvias intensas como por tormentas. La probabilidad de que se produzcan estos fenómenos se sitúa entre el 40% y el 70%.

La actualización supone un agravamiento de la previsión anunciada el lunes, cuando la Aemet había establecido inicialmente el nivel amarillo en estas comarcas, con acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Además de elevar el nivel de alerta, Meteorología adelanta una hora el comienzo de los avisos.

Mapa de avisos de la Aemet para este miércoles en la Región de Murcia / L.O.

El Altiplano se mantiene en amarillo

El Altiplano permanecerá, por el momento, bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas durante la misma franja horaria, entre las 14.00 y las 00.00 horas.

En esta zona se esperan precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

De este modo, el Noroeste continúa siendo la única comarca de la Región que queda fuera de los avisos meteorológicos previstos para el miércoles.

Hasta 36 grados antes de las tormentas

A los avisos por lluvias y tormentas se suma otro de nivel amarillo por altas temperaturas en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

La Aemet prevé que los termómetros puedan alcanzar los 36 grados en estas zonas entre las 13.00 y las 21.00 horas, apenas una hora antes de que comience el episodio de mayor inestabilidad.

La jornada se presenta así marcada por un fuerte contraste meteorológico, especialmente en el sureste de la Región, donde el calor de las primeras horas de la tarde dará paso a un escenario de lluvias intensas y tormentas.

De la alerta amarilla al riesgo importante

La previsión conocida inicialmente apuntaba a un episodio de inestabilidad de menor intensidad, con avisos amarillos en prácticamente toda la Región salvo el Noroeste. Sin embargo, la nueva actualización de la Aemet incrementa el riesgo en buena parte del territorio y eleva hasta los 30 litros por metro cuadrado en una hora la intensidad máxima prevista de las precipitaciones.

El nivel naranja implica que pueden producirse fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades cotidianas, por lo que se recomienda prestar especial atención a la evolución de los avisos durante las próximas horas.

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En Cartagena, el Ayuntamiento ya había activado este lunes sus servicios municipales en fase de preemergencia ante la previsión de lluvias intensas y había recomendado evitar ramblas y zonas susceptibles de sufrir acumulaciones de agua, así como extremar la precaución en los desplazamientos.