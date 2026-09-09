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Sigue la evolución de las lluvias, en directo | Una tromba de agua inunda calles y derriba el arco de la Feria de Murcia

Las precipitaciones obligan a cortar la circulación en algunas calles de la capital

Alerta naranja: una gran tromba de agua inunda las calles de Murcia por la lluvia

Alerta naranja: una gran tromba de agua inunda las calles de Murcia por la lluvia

La Opinión

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Alba Marqués

Alba Marqués

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas con acumulaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. El aviso afecta a la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón entre las 14.00 horas y la medianoche.

Una tromba de agua ha sacudido el municipio de Murcia sobre las cuatro de la tarde, dejando calles del centro y pedanías inundadas. Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura han registrado 43,6 litros en el Reguerón a su paso por El Palmar, 38,3 en la autovía de Murcia, 33 en el recinto ferial donde están instaladas las atracciones mecánicas. Cantidades menores, de unos 22 litros, se han sumado en Beniel y la pedanía murciana de Rincón de Beniscornia.

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Las fuertes lluvias han causado algunos destrozos en la capital. Entre ellos, se ha derrumbado el arco decorativo instalado en el Puente de los Peligros con motivo de la Feria de Murcia.

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En directo | Una tromba de agua inunda calles en Murcia y derriba el arco de la Feria

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