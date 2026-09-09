Sigue la evolución de las lluvias, en directo | Una tromba de agua inunda calles y derriba el arco de la Feria de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas con acumulaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. El aviso afecta a la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón entre las 14.00 horas y la medianoche.

Una tromba de agua ha sacudido el municipio de Murcia sobre las cuatro de la tarde, dejando calles del centro y pedanías inundadas. Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura han registrado 43,6 litros en el Reguerón a su paso por El Palmar, 38,3 en la autovía de Murcia, 33 en el recinto ferial donde están instaladas las atracciones mecánicas. Cantidades menores, de unos 22 litros, se han sumado en Beniel y la pedanía murciana de Rincón de Beniscornia.

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Las fuertes lluvias han causado algunos destrozos en la capital. Entre ellos, se ha derrumbado el arco decorativo instalado en el Puente de los Peligros con motivo de la Feria de Murcia.

Alba Marqués Cortes de tráfico en Beniaján En la pedanía murciana de Beniaján, la Policía Local ha cortado el tráfico en la Avenida Libertad (en el cuce con la calle Iglesia de San José de la Vega), la rambla Garruchal en El Secano, el carril Marquez y la avenida Fabián Escribano.

Alba Marqués Israel Sánchez Destrozos en el campamento de Moros y Cristianos Las lluvias también han causado destrozos en el campamento de Moros y Cristianos de Murcia, donde el agua ha provocado la caída de distintos elementos decorativos instalados en el espacio.

Alba Marqués L.O. Coches atrapados por el agua En algunas calles anegadas por el agua se han vivido situaciones complicadas, como la de este vecino de La Alberca, captado empujando su coche tras quedar atrapado por el agua.

EFE Acumulaciones de 40 l/m2 de lluvia Los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura registran 43,6 litros en el Reguerón a su paso por El Palmar, 38,3 en la autovía de Murcia, 33 en el recinto ferial donde están instaladas las atracciones mecánicas. Cantidades menores, de unos 22 litros, se han sumado en Beniel y la pedanía murciana de Rincón de Beniscornia.

Alba Marqués Juan Carlos Caval Calles inundadas en San Antón Aunque ahora las precipitaciones son leves, la gran cantidad de agua acumulada durante los minutos que ha durado la tromba ha dejado calles inundadas en diversas zonas de la ciudad de Murcia como el barrio de San Antón.

Alba Marqués Semáforos apagados en la Gran Vía de Murcia Gran Vía sin semáforos Los semáforos no funcionan en estos momentos en la Gran Vía de Murcia.

E.P. Dispositivo previsto para esta tarde La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha informado de que el dispositivo de conservación de la red regional de carreteras está preparado para intervenir ante las posibles incidencias ocasionadas por las lluvias previstas durante las próximas horas. El dispositivo está integrado por cerca de 60 efectivos y 51 máquinas, preparados para actuar y garantizar la seguridad vial. Aún con todo, la Consejería ha recomendado también extremar las precauciones al volante y mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Alba Marqués Más calles cortadas en Murcia La Policía Local ha actualizado la relación de vías cortadas al tráfico por las precipitaciones. A las ramblas de Churra y Graso se unen la Avenida Lorca, en El Palmar, el Puente Viejo y el Cruce Peñalver hasta la Rotonda Barrio Ranero.

Alba Marqués El arco de la Feria, derribado en el Puente de los Peligros tras las fuertes lluvias en Murcia / Israel Sánchez Se derrumba el arco de la Feria El arco decorativo instalado en el Puente de los Peligros con motivo de la Feria de Murcia se ha caído como consecuencia de las intensas lluvias que azotan a la ciudad.