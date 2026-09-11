Detenido un vecino de Cabezo de Torres por provocar seis incendios en Murcia

Un vecino de la murciana pedanía de Cabezo de Torres ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de seis incendios en el municipio. Durante la operación, los guardias civiles han esclarecido cinco hechos delictivos de incendio que han tenido lugar en parcelas de Cabezo de Torres y Churra desde el pasado mes de mayo.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita abrieron la investigación para esclarecer un incendio que tuvo lugar en una parcela de Cabezo de Torres en la que se vieron afectados varios vehículos y un inmueble próximo a la parcela.

Poco después, en junio, en varias fincas ubicadas entre Churra y Cabezo de Torres se produjo un segundo incendio, en el que se calcinaron cinco hectáreas de rastrojos.

Los guardias civiles que dirigían la investigación comprobaron que la consecución de este tipo de hechos generó cierta alarma social entre la población.

Unas semanas después, a mediados de julio, en una zona de huerta de la pedanía murciana de Cabezo de Torres hubo sendos incendios no forestales con apenas unos días de diferencia temporal en el que se vieron afectadas varias parcelas. En ambos incendios, la extensión calcinada fue de varios miles de metros cuadrados.

Ya en agosto, unos días después de estos incendios, se detectó otro fuego en Cabezo de Torres, en la rambla del Carmen, en el que ardieron matorral seco y rastrojos y el fuego alcanzó a un vehículo que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

A mediados de agosto, la Guardia Civil detectó otro incendio no forestal en otra parcela de los extrarradios del casco urbano de Cabezo de Torres. Este incendio, además, puso en riesgo las instalaciones y las personas que se encontraban próximas a la parcela afectada por las llamas.

En cada uno de los incendios, los guardias civiles realizaron inspecciones técnico-oculares y llevaron a cabo una investigación para determinar el origen del fuego y, en su caso, la autoría de los mismos.

"Estas pesquisas permitieron a los investigadores constatar que los incendios habían sido provocados. También se obtuvieron indicios sobre la persona que se encontraba, presuntamente, tras la autoría de los incendios", relatan las mismas fuentes.

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Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, y tras identificar a un vecino de Cabezo de Torres como presunto autor de los incendios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre el sospechoso que ha culminado con su localización y detención.