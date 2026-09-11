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Corvera despega hacia Ámsterdam con tres vuelos semanales a partir del próximo año

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia estrenará esta nueva conexión a partir de marzo de 2027 para reforzar su presencia en el mercado turístico neerlandés

Turistas extranjeros llegando a la terminal del Aeropuerto de Corvera este verano.

Turistas extranjeros llegando a la terminal del Aeropuerto de Corvera este verano. / Juan Carlos Caval

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Adrián González

Adrián González

Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Irlanda, Marruecos, Argelia (próximamente)... y Países Bajos. El Aeropuerto de Corvera ampliará su conectividad internacional con la incorporación de una nueva ruta con Ámsterdam, que operará Transanvia y que contará con tres frecuencias semanales a partir del próximo 30 de marzo. Así lo adelantó este viernes el propio presidente autonómico, Fernando López Miras, a través de la red social X.

La nueva conexión permitirá reforzar los enlaces aéreos entre la Región de Murcia y la 'Venecia del norte', una de las ciudades más bonitas y atractivas de Europa, estratégica para el crecimiento del turismo internacional en el territorio.

La incorporación de esta ruta supone, según destacó el Gobierno regional, un nuevo impulso para la actividad turística y la proyección internacional de la Región de Murcia, al facilitar la llegada de visitantes procedentes de los Países Bajos y mejorar las opciones de conexión para los residentes.

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Desde el Ejecutivo autonómico señalan que el incremento de las conexiones internacionales puede contribuir a generar un mayor impacto económico en sectores vinculados al turismo, como la hostelería, la restauración, el comercio y los servicios.

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